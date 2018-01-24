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"الشارقة" يرفض عرض "الشباب" لضم البرازيلي "سواريز"

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن أن نادي الشارقة رفض عرضاً من نادي الشباب السعودي للتعاقد مع مهاجم الفريق الإماراتي، اللاعب البرازيلي ويلتون سواريز 32 عاماً.

وبحسب ما نقلت صحيفة الخليج الإماراتية فإن الشارقة قد دخل في تفاوضات مع اللاعب لتجديد عقده، وذلك لرغبة النادي الإماراتي في الحفاظ على عناصره لضمان الاستقرار الفني في السنوات القادمة.

والمهاجم ويلتون سواريز صاحب 32 عاماً يتألق بشكل لافت هذا الموسم، علماً بأنه هداف ناديه والمسابقة الإماراتية حتى الآن، وتطالب جماهير النادي الإماراتي بالتجديد له.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشارقة" يرفض عرض "الشباب" لضم البرازيلي "سواريز"
سبق

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن أن نادي الشارقة رفض عرضاً من نادي الشباب السعودي للتعاقد مع مهاجم الفريق الإماراتي، اللاعب البرازيلي ويلتون سواريز 32 عاماً.

وبحسب ما نقلت صحيفة الخليج الإماراتية فإن الشارقة قد دخل في تفاوضات مع اللاعب لتجديد عقده، وذلك لرغبة النادي الإماراتي في الحفاظ على عناصره لضمان الاستقرار الفني في السنوات القادمة.

والمهاجم ويلتون سواريز صاحب 32 عاماً يتألق بشكل لافت هذا الموسم، علماً بأنه هداف ناديه والمسابقة الإماراتية حتى الآن، وتطالب جماهير النادي الإماراتي بالتجديد له.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
03:54 PM

"الشارقة" يرفض عرض "الشباب" لضم البرازيلي "سواريز"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية إماراتية عن أن نادي الشارقة رفض عرضاً من نادي الشباب السعودي للتعاقد مع مهاجم الفريق الإماراتي، اللاعب البرازيلي ويلتون سواريز 32 عاماً.

وبحسب ما نقلت صحيفة الخليج الإماراتية فإن الشارقة قد دخل في تفاوضات مع اللاعب لتجديد عقده، وذلك لرغبة النادي الإماراتي في الحفاظ على عناصره لضمان الاستقرار الفني في السنوات القادمة.

والمهاجم ويلتون سواريز صاحب 32 عاماً يتألق بشكل لافت هذا الموسم، علماً بأنه هداف ناديه والمسابقة الإماراتية حتى الآن، وتطالب جماهير النادي الإماراتي بالتجديد له.

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