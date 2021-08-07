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"14 من المحرم".. موعد إعلان توصيات لجنة قبول من تجاوزت أعمارهم 25 عامًا بـ"أم القرى"

أكد عميد القبول والتسجيل في جامعة أم القرى الدكتور خالد الثقفي، لـ"سبق"، أن العمل جارٍ على دراسة ظروف الراغبين في القبول بجامعة أم القرى، البالغين فوق 25 عامًا، ومن تجاوزت شهاداتهم الثانوية فوق خمسة أعوام من قِبل اللجنة المختصة المتعلقة بذلك الشأن.

ولفت إلى أن الجامعة ستعلن عن توصياتها بالنظر في قبولهم وفق معايير محددة في الـ 14 من شهر المحرم 1443هـ.

وكانت جامعة أم القرى أتاحت لخريجي وخريجات الثانوية العامة ممن مضى على حصولهم على الشهادة الثانوية أكثر من خمس سنوات، الالتحاق بالجامعة للعام الدراسي المقبل 1443هـ؛ إلى جانب السماح لمن تجاوزت أعمارهم 25 عامًا بالتقديم على برامج القبول.

وأشارت الجامعة حينها إلى أنه يُشترط على المتقدمين الدخول عبر النفاذ الوطني وتعبئة النموذج الذي لا يُعد طلب قبول، وإنما دراسة حالة.

جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"14 من المحرم".. موعد إعلان توصيات لجنة قبول من تجاوزت أعمارهم 25 عامًا بـ"أم القرى"
سبق

أكد عميد القبول والتسجيل في جامعة أم القرى الدكتور خالد الثقفي، لـ"سبق"، أن العمل جارٍ على دراسة ظروف الراغبين في القبول بجامعة أم القرى، البالغين فوق 25 عامًا، ومن تجاوزت شهاداتهم الثانوية فوق خمسة أعوام من قِبل اللجنة المختصة المتعلقة بذلك الشأن.

ولفت إلى أن الجامعة ستعلن عن توصياتها بالنظر في قبولهم وفق معايير محددة في الـ 14 من شهر المحرم 1443هـ.

وكانت جامعة أم القرى أتاحت لخريجي وخريجات الثانوية العامة ممن مضى على حصولهم على الشهادة الثانوية أكثر من خمس سنوات، الالتحاق بالجامعة للعام الدراسي المقبل 1443هـ؛ إلى جانب السماح لمن تجاوزت أعمارهم 25 عامًا بالتقديم على برامج القبول.

وأشارت الجامعة حينها إلى أنه يُشترط على المتقدمين الدخول عبر النفاذ الوطني وتعبئة النموذج الذي لا يُعد طلب قبول، وإنما دراسة حالة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
11:05 PM

"14 من المحرم".. موعد إعلان توصيات لجنة قبول من تجاوزت أعمارهم 25 عامًا بـ"أم القرى"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكد عميد القبول والتسجيل في جامعة أم القرى الدكتور خالد الثقفي، لـ"سبق"، أن العمل جارٍ على دراسة ظروف الراغبين في القبول بجامعة أم القرى، البالغين فوق 25 عامًا، ومن تجاوزت شهاداتهم الثانوية فوق خمسة أعوام من قِبل اللجنة المختصة المتعلقة بذلك الشأن.

ولفت إلى أن الجامعة ستعلن عن توصياتها بالنظر في قبولهم وفق معايير محددة في الـ 14 من شهر المحرم 1443هـ.

وكانت جامعة أم القرى أتاحت لخريجي وخريجات الثانوية العامة ممن مضى على حصولهم على الشهادة الثانوية أكثر من خمس سنوات، الالتحاق بالجامعة للعام الدراسي المقبل 1443هـ؛ إلى جانب السماح لمن تجاوزت أعمارهم 25 عامًا بالتقديم على برامج القبول.

وأشارت الجامعة حينها إلى أنه يُشترط على المتقدمين الدخول عبر النفاذ الوطني وتعبئة النموذج الذي لا يُعد طلب قبول، وإنما دراسة حالة.

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