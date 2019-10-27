وزارة الدفاع تُعلن عن وظائف شاغرة بالقوات البحرية

قالت: التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة"

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر (٥٠) وظيفة بالقوات البحرية الملكية السعودية، ودعت الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشَغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa.

وأشارات إلى أن التقديم يبدأ الساعة الثامنة (صباحًا) يوم الأحد الموافق 13/ 3/ ١٤٤١هـ، وينتهي الساعة 11 مساءً، يوم الخميس الموافق 17/ 3/ ١٤٤١هـ؛ وذلك عبر منظومة جدارة.

وعن آلية التقديم قالت:

١. الدخول على نظام التوظيف "جدارة" والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض؛ ليتسنى دراسته من قِبَل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

٢. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

٣. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

وحول الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة قالت الوزارة:

١. خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تَضَمّنه دليل تصنيف الوظائف).

٢. خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

٣. خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

٤. خريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

٥. الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

٦. الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

٧. يُشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

٨. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

٩. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

١٠. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

ولفتت الوزارة في إيضاحات عامة، أن وزارة الخدمة المدنية هيّأت في موقعها عند التعامل مع نموذج "جدارة" تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعًا، والتعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة)، وتؤكد أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

وأضافت: البيانات التي يتم إضافتها من قِبَل (المتقدم) على نظام "جدارة" مسؤوليتها على (المتقدم)؛ حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياسًا بأصول مستنداتها؛ لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

وستقوم القوات البحرية بإعلان أسماء المرشحين عبر موقع وزارة الدفاع على شبكة الإنترنت؛ لذلك فإنها تؤكد ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.