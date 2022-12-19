"بن دبيس" إلى رتبة عقيد بالأدلّة الجنائية

قلّد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام، اللواء إبراهيم بن علي العوس؛ سعد بن محمد بن دبيس، رتبته الجديدة "عقيد أخصائي"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.



وثمن "بن دبيس" الثقة الملكية الغالية، سائلًا الله التوفيق له في خدمة الدين ثم المليك والوطن.