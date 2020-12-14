النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تعرضت لهجوم بقارب مُفخخ.. نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير

مصدر مسؤول في وزارة الطاقة: اعتداء إرهابي على سفينة نقل وقود في جدة

أدبي الأحساء يعقد ندوة "مجامع اللغة العربية.. ضرورة أم ترف؟"

بمناسبة اليوم العالمي.. 5 جمادى الأول الجاري

يعقد نادي الأحساء الأدبي، الساعة الثامنة، مساء الأحد، الخامس من جمادى الأول الجاري، الموافق ٢٠ ديسمبر، ندوة: "المجامع اللغوية هل هي ضرورة أم ترف؟"، احتفاءً بيوم اللغة العربية العالمي.

ومن المقرر أن يتحدث في الندوة، أستاذ الصوتيات، مستشار متفرغ في هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور منصور محمد الغامدي، عن مدى الحاجة إلى مجامع اللغة العربية.

بينما يتحدث أستاذ الأدب والمناهج الحديثة في جامعتي الملك فيصل بالأحساء وصفاقس بتونس، الدكتور عامر بن المختار الحلواني، عن مدى حضور الترجمة ودورها في المجامع اللغوية.

ويدير الندوة أستاذ النقد الأدبي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور علي الحمود .

وفي السياق ذاته، يقيم براعم ركن الأديب الصغير في النادي بإشراف مها النصار، فعالية "نفرح ونمرح"، عبر تطبيق (ZOOM)، مساء الخميس ١٧ ديسمبر الجاري، من السادسة حتى الثامنة مساء، بمشاركة: خديجة بنت محسن وتقدم نبذة عن المكتبات، ومجدي دياب، ويقدم فقرة عن "موهبة وطفل"، ومروة حسين وموزة القايدي، تقدمان فقرة "قراءة قصة".

وسوف تكون روابط هذه البرامج متاحة على حسابات النادي - بإذن الله - من خلال تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية لمن يريد الدخول.

نادي الأحساء الأدبي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أدبي الأحساء يعقد ندوة "مجامع اللغة العربية.. ضرورة أم ترف؟"
سبق

يعقد نادي الأحساء الأدبي، الساعة الثامنة، مساء الأحد، الخامس من جمادى الأول الجاري، الموافق ٢٠ ديسمبر، ندوة: "المجامع اللغوية هل هي ضرورة أم ترف؟"، احتفاءً بيوم اللغة العربية العالمي.

ومن المقرر أن يتحدث في الندوة، أستاذ الصوتيات، مستشار متفرغ في هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور منصور محمد الغامدي، عن مدى الحاجة إلى مجامع اللغة العربية.

بينما يتحدث أستاذ الأدب والمناهج الحديثة في جامعتي الملك فيصل بالأحساء وصفاقس بتونس، الدكتور عامر بن المختار الحلواني، عن مدى حضور الترجمة ودورها في المجامع اللغوية.

ويدير الندوة أستاذ النقد الأدبي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور علي الحمود .

وفي السياق ذاته، يقيم براعم ركن الأديب الصغير في النادي بإشراف مها النصار، فعالية "نفرح ونمرح"، عبر تطبيق (ZOOM)، مساء الخميس ١٧ ديسمبر الجاري، من السادسة حتى الثامنة مساء، بمشاركة: خديجة بنت محسن وتقدم نبذة عن المكتبات، ومجدي دياب، ويقدم فقرة عن "موهبة وطفل"، ومروة حسين وموزة القايدي، تقدمان فقرة "قراءة قصة".

وسوف تكون روابط هذه البرامج متاحة على حسابات النادي - بإذن الله - من خلال تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية لمن يريد الدخول.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
05:16 PM

أدبي الأحساء يعقد ندوة "مجامع اللغة العربية.. ضرورة أم ترف؟"

بمناسبة اليوم العالمي.. 5 جمادى الأول الجاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
0
26

يعقد نادي الأحساء الأدبي، الساعة الثامنة، مساء الأحد، الخامس من جمادى الأول الجاري، الموافق ٢٠ ديسمبر، ندوة: "المجامع اللغوية هل هي ضرورة أم ترف؟"، احتفاءً بيوم اللغة العربية العالمي.

ومن المقرر أن يتحدث في الندوة، أستاذ الصوتيات، مستشار متفرغ في هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور منصور محمد الغامدي، عن مدى الحاجة إلى مجامع اللغة العربية.

بينما يتحدث أستاذ الأدب والمناهج الحديثة في جامعتي الملك فيصل بالأحساء وصفاقس بتونس، الدكتور عامر بن المختار الحلواني، عن مدى حضور الترجمة ودورها في المجامع اللغوية.

ويدير الندوة أستاذ النقد الأدبي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور علي الحمود .

وفي السياق ذاته، يقيم براعم ركن الأديب الصغير في النادي بإشراف مها النصار، فعالية "نفرح ونمرح"، عبر تطبيق (ZOOM)، مساء الخميس ١٧ ديسمبر الجاري، من السادسة حتى الثامنة مساء، بمشاركة: خديجة بنت محسن وتقدم نبذة عن المكتبات، ومجدي دياب، ويقدم فقرة عن "موهبة وطفل"، ومروة حسين وموزة القايدي، تقدمان فقرة "قراءة قصة".

وسوف تكون روابط هذه البرامج متاحة على حسابات النادي - بإذن الله - من خلال تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية لمن يريد الدخول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,583
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,550
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,533
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,025

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة