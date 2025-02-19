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"طالبات صبيا" يحققن المركز الأول في أولمبياد الروبوت الوطني بـ"تعليم ينبع"

شاركت فيه 195 طالبة من 21 إدارة تعليمية على مستوى المملكة

حصد فريق من طالبات إدارة تعليم صبيا، المركز الأول في مجال الإلهام ضمن مسابقة ومنافسات الأولمبياد الوطني للروبوت (بنات) "الفيرست ليجو"، والتي استضافها تعليم ينبع في الفترة من 23 -25 /6 /1441هـ، بمشاركة (195) طالبة من (21) إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

ومثل "تعليم صبيا" ثلاث طالبات من المرحلة المتوسطة هن: سلوى عبدالرحيم آل سريع، وجنان علي شاجري، والعنود مهند زربطان، بإشراف من قائدة المتوسطة الثانية بصبيا مريم أحمد آل سريع.

وقدم مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، التهنئة لأمير منطقة جازان ونائبه وللفريق الفائز وأسرهن، وقسم نشاط الطالبات؛ نظير تشجيعهم ودعمهم؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق الإنجاز، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يحظى به طلاب وطالبات المملكة في جميع المناطق والمحافظات من قبل وزارة التعليم بمتابعة وزير التعليم ونائبه.

وأوضحت رئيسة شعبة النشاط العلمي في الإدارة لولة أحمد آل سريع، أن مسابقة الأولمبياد تُعَد مسابقة علمية تنافسية تمزج العلوم والرياضيات والتقنية والهندسة؛ بحيث يجتمع فيها الطالبات بشكل فِرَق تنافسية من خلال مجموعة من التحديات في مجالات البحث العلمي، والقيم الأساسية، وتصميم الروبوت، وأداء المهام.

من جانبه، أشار مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، إلى أن المسابقة تهدف إلى تحقيق أهداف سياسة التعليم بالمملكة، وتنمية الخبرات العلمية والعملية في مجال الروبوت، وتوظيفها لخدمة المواد التعليمية، ومنح فرصة التفكير والتخطيط للقيام بمشاريع مستقبلية، وبلورة وربط تطبيقات العلوم والهندسة بعمل تقني متكامل، وتنمية مهارات البحث العلمي (الاستقصاء، الملاحظة، التجربة، التحليل)، وصقل المهارات العلمية وتطبيقها عبر التنافس الشريف، وتأهيل الطالبات لتمثيل المملكة بشكل مشرّف في المنافسات الإقليمية والدولية.

أولمبياد الروبوت الوطني تعليم صبيا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"طالبات صبيا" يحققن المركز الأول في أولمبياد الروبوت الوطني بـ"تعليم ينبع"
سبق

حصد فريق من طالبات إدارة تعليم صبيا، المركز الأول في مجال الإلهام ضمن مسابقة ومنافسات الأولمبياد الوطني للروبوت (بنات) "الفيرست ليجو"، والتي استضافها تعليم ينبع في الفترة من 23 -25 /6 /1441هـ، بمشاركة (195) طالبة من (21) إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

ومثل "تعليم صبيا" ثلاث طالبات من المرحلة المتوسطة هن: سلوى عبدالرحيم آل سريع، وجنان علي شاجري، والعنود مهند زربطان، بإشراف من قائدة المتوسطة الثانية بصبيا مريم أحمد آل سريع.

وقدم مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، التهنئة لأمير منطقة جازان ونائبه وللفريق الفائز وأسرهن، وقسم نشاط الطالبات؛ نظير تشجيعهم ودعمهم؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق الإنجاز، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يحظى به طلاب وطالبات المملكة في جميع المناطق والمحافظات من قبل وزارة التعليم بمتابعة وزير التعليم ونائبه.

وأوضحت رئيسة شعبة النشاط العلمي في الإدارة لولة أحمد آل سريع، أن مسابقة الأولمبياد تُعَد مسابقة علمية تنافسية تمزج العلوم والرياضيات والتقنية والهندسة؛ بحيث يجتمع فيها الطالبات بشكل فِرَق تنافسية من خلال مجموعة من التحديات في مجالات البحث العلمي، والقيم الأساسية، وتصميم الروبوت، وأداء المهام.

من جانبه، أشار مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، إلى أن المسابقة تهدف إلى تحقيق أهداف سياسة التعليم بالمملكة، وتنمية الخبرات العلمية والعملية في مجال الروبوت، وتوظيفها لخدمة المواد التعليمية، ومنح فرصة التفكير والتخطيط للقيام بمشاريع مستقبلية، وبلورة وربط تطبيقات العلوم والهندسة بعمل تقني متكامل، وتنمية مهارات البحث العلمي (الاستقصاء، الملاحظة، التجربة، التحليل)، وصقل المهارات العلمية وتطبيقها عبر التنافس الشريف، وتأهيل الطالبات لتمثيل المملكة بشكل مشرّف في المنافسات الإقليمية والدولية.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
08:00 PM

"طالبات صبيا" يحققن المركز الأول في أولمبياد الروبوت الوطني بـ"تعليم ينبع"

شاركت فيه 195 طالبة من 21 إدارة تعليمية على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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حصد فريق من طالبات إدارة تعليم صبيا، المركز الأول في مجال الإلهام ضمن مسابقة ومنافسات الأولمبياد الوطني للروبوت (بنات) "الفيرست ليجو"، والتي استضافها تعليم ينبع في الفترة من 23 -25 /6 /1441هـ، بمشاركة (195) طالبة من (21) إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

ومثل "تعليم صبيا" ثلاث طالبات من المرحلة المتوسطة هن: سلوى عبدالرحيم آل سريع، وجنان علي شاجري، والعنود مهند زربطان، بإشراف من قائدة المتوسطة الثانية بصبيا مريم أحمد آل سريع.

وقدم مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، التهنئة لأمير منطقة جازان ونائبه وللفريق الفائز وأسرهن، وقسم نشاط الطالبات؛ نظير تشجيعهم ودعمهم؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق الإنجاز، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يحظى به طلاب وطالبات المملكة في جميع المناطق والمحافظات من قبل وزارة التعليم بمتابعة وزير التعليم ونائبه.

وأوضحت رئيسة شعبة النشاط العلمي في الإدارة لولة أحمد آل سريع، أن مسابقة الأولمبياد تُعَد مسابقة علمية تنافسية تمزج العلوم والرياضيات والتقنية والهندسة؛ بحيث يجتمع فيها الطالبات بشكل فِرَق تنافسية من خلال مجموعة من التحديات في مجالات البحث العلمي، والقيم الأساسية، وتصميم الروبوت، وأداء المهام.

من جانبه، أشار مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، إلى أن المسابقة تهدف إلى تحقيق أهداف سياسة التعليم بالمملكة، وتنمية الخبرات العلمية والعملية في مجال الروبوت، وتوظيفها لخدمة المواد التعليمية، ومنح فرصة التفكير والتخطيط للقيام بمشاريع مستقبلية، وبلورة وربط تطبيقات العلوم والهندسة بعمل تقني متكامل، وتنمية مهارات البحث العلمي (الاستقصاء، الملاحظة، التجربة، التحليل)، وصقل المهارات العلمية وتطبيقها عبر التنافس الشريف، وتأهيل الطالبات لتمثيل المملكة بشكل مشرّف في المنافسات الإقليمية والدولية.

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