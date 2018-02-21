"الجوازات" تنفِّذ أكثر من 23 مليون عملية إلكترونية

شملت جميع الخدمات المقدمة للسعوديين والمقيمين

أوضحت إحصائية أن ‏عمليات ‫الجوازات الإلكترونية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي بلغت 23 مليون عملية إلكترونية للجوازات، وذلك عبر منصتَيْ "‫أبشر" و"مقيم".

وشملت العمليات الإلكترونية جميع الخدمات التي تقدمها "الجوازات" للسعوديين والمقيمين على أرض السعودية، والتي من بينها "تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة، وحجز موعد لمراجعة الفروع، وتجديد هوية مقيم، وإصدار الجواز السعودي، وتمديد هوية زائر"... إلخ.