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اغتيال قاضيتين في هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية

"طالبان" نأت بنفسها عن الاعتداء

قتلت قاضيتان من المحكمة العليا في أفغانستان، اليوم (الأحد)، بنيران مسلحين؛ مما زاد من موجة الاغتيالات في كابول ومدن أخرى.

وأفادت الشرطة بأن القاضيتين قتلتا وأصيب سائقهما في هجوم حوالي الساعة 8:30 صباحًا، أن قوات الأمن تحقق في القضية، وفقاً لـ"رويترز".

في غضون ذلك، ذكر متحدث باسم حركة طالبان أن مقاتليها لم يشاركوا في الهجوم.

واستهدف مسؤولين حكوميين وصحفيين ونشطاء في الأشهر الأخيرة؛ مما أثار الخوف خاصة في العاصمة كابول.

هجوم مسلح أفغانستان

الرئيسية/ أخبار العالم

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اغتيال قاضيتين في هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية
سبق

قتلت قاضيتان من المحكمة العليا في أفغانستان، اليوم (الأحد)، بنيران مسلحين؛ مما زاد من موجة الاغتيالات في كابول ومدن أخرى.

وأفادت الشرطة بأن القاضيتين قتلتا وأصيب سائقهما في هجوم حوالي الساعة 8:30 صباحًا، أن قوات الأمن تحقق في القضية، وفقاً لـ"رويترز".

في غضون ذلك، ذكر متحدث باسم حركة طالبان أن مقاتليها لم يشاركوا في الهجوم.

واستهدف مسؤولين حكوميين وصحفيين ونشطاء في الأشهر الأخيرة؛ مما أثار الخوف خاصة في العاصمة كابول.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
02:46 PM

اغتيال قاضيتين في هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية

"طالبان" نأت بنفسها عن الاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتلت قاضيتان من المحكمة العليا في أفغانستان، اليوم (الأحد)، بنيران مسلحين؛ مما زاد من موجة الاغتيالات في كابول ومدن أخرى.

وأفادت الشرطة بأن القاضيتين قتلتا وأصيب سائقهما في هجوم حوالي الساعة 8:30 صباحًا، أن قوات الأمن تحقق في القضية، وفقاً لـ"رويترز".

في غضون ذلك، ذكر متحدث باسم حركة طالبان أن مقاتليها لم يشاركوا في الهجوم.

واستهدف مسؤولين حكوميين وصحفيين ونشطاء في الأشهر الأخيرة؛ مما أثار الخوف خاصة في العاصمة كابول.

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