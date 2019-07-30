تركيا.. انتحار شرطي بعد فقده عمله بموجب قانون أردوغان للطوارئ

التخبطات السياسية والاقتصادية تزيد الانتحار بين الشباب بأرقام مفزعة

أقدم شرطي تركي، يبلغ من العمر 26 عامًا، على الانتحار داخل المنزل الذي يقطنه بمفرده في مدينة بولو غرب تركيا؛ وذلك بعد أن فقد عمله بموجب أحد المراسيم الصادرة بموجب قانون الطوارئ.

وقالت صحيفة تركية معارضة إن الشرطي السابق قام بشنق نفسه داخل منزله باستخدام حبل موصول بأنبوب الغاز الطبيعي.

وأضافت الصحيفة بأن أحد أصدقاء فاتح المطرود من الأمن قبل عام لم يتمكن من الاتصال به لفترة من الوقت؛ ما دفعه إلى التوجُّه لمنزل صديقه، وعندما لم يقم أحد بفتح باب المنزل دخل صديق فاتح برفقة حارس البناية إلى المنزل باستخدام المفاتيح الاحتياطية التي بحوزة حارس البناية، وفور دخولهما المنزل عثرا على فاتح مشنوقًا بحبل متصل بأنبوب الغاز الطبيعي.

وتشير المصادر إلى أن عدد حالات الانتحار في السنوات الخمس الأخيرة بلغ 60 ألفًا و850 حالة، لقي 16 ألفًا و28 شخصًا منهم حتفه. كما بلغت في السنوات الثلاث الأخيرة 9 آلاف حالة.

وأكد التقرير الصادر عن حزب الشعب الجمهوري أن عدد العمال المنتحرين في أماكن عملهم 278 شخصًا خلال السنوات الخمس الأخيرة. وعدد المعلمين المنتحرين في عام 2017 بلغ 42.

ووفقًا لنائب رئيس حزب الشعب الجمهوري يلدرم كايا، فإن الأسباب المؤدية للانتحار هي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبطالة.

التزايد الكبير والمستمر في عدد حالات الانتحار هو ما دفع أوزقور أوزيل، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري (المعارض)، إلى التحقيق في أسباب زيادة حالات الانتحار خلال 2011 – 2017 في تركيا، ولكن رَفْض الجمعية العامة التركية للأبحاث اقتراحه بحجة الشروط الداخلية من المواد ذات الصلة بميثاق الجمعية أثار جدلاً واسعًا في البلاد.

وقال "أوزيل" ردًّا على رفض الاقتراح: "لا تشير مشكلة الانتحار إلى المشاكل النفسية فحسب، بل تشير إلى مشاكل التركيبة الاجتماعية. وبالطبع، فإن حالات الانتحار تحدث بمعدل معين في كل المجتمعات، وتتغير من مجتمع لمجتمع. ومع ذلك، فإن زيادة حالات الانتحار في أي بلد تشير إلى عدم وجود سياسات اجتماعية عامة في ذلك البلد، وكذلك تؤثر السياسات العامة في الأفراد.. وهنالك زيادة خطيرة في معدل حالات الانتحار".