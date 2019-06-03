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محافظ شقراء: ذكرى البيعة تتجدد ونحن نعيش في أمن ورخاء اقتصادي

قال: سياسة ولي العهد وحنكته ساهمتا في تعزيز مكانة المملكة عالمياً

رفع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لولاية العهد.

وقال "البواردي": بمشاعر الفخر والاعتزاز نصافح في هذه الأيام مناسبة عزيزة على قلوبنا، نحتفل فيها جميعاً؛ بمناسبة مرور عامين على مبايعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد لمملكتنا الغالية.

وأضاف: أتشرّف بهذه المناسبة بأن أرفع التهنئة الخالصة مقرونة بأسمى التبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مقام سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأردف: أتوجّه بالتهنئة إلى الشعب السعودي كافة بهذه المناسبة التي نحتفل بها ونحن في الوقت ذاته نهنئ أنفسنا بأميرنا المحبوب ذي الرؤية الثاقبة السديدة التي تنشد التقدم والرخاء والتقدم لبلادنا في كل المجالات وفي مختلف الميادين.

وتابع: تمرّ علينا الذكرى الثانية لبيعة سموه، ونحن ننعم في بلادنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار، إضافة إلى الازدهار الاقتصادي والرخاء والنماء الذي تشهده كل قطاعات الدولة.

وأكد "البواردي" أن سموه الكريم يقود هذا التقدم والتطور بفكره وسياسته الحكيمة وحنكته التي أثبتت دورها الفاعل في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وعززت دور مملكتنا الريادي في كل الأصعدة.

وقال: لا يسعني في الختام إلا أن أدعو المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالي وقيادتنا الحكيمة الرشيدة، كما أدعوه سبحانه أن أن يديم على وطننا الحبيب أمنه واستقراره ونهضته وازدهاره.

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محافظ شقراء: ذكرى البيعة تتجدد ونحن نعيش في أمن ورخاء اقتصادي
سبق

رفع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لولاية العهد.

وقال "البواردي": بمشاعر الفخر والاعتزاز نصافح في هذه الأيام مناسبة عزيزة على قلوبنا، نحتفل فيها جميعاً؛ بمناسبة مرور عامين على مبايعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد لمملكتنا الغالية.

وأضاف: أتشرّف بهذه المناسبة بأن أرفع التهنئة الخالصة مقرونة بأسمى التبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مقام سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأردف: أتوجّه بالتهنئة إلى الشعب السعودي كافة بهذه المناسبة التي نحتفل بها ونحن في الوقت ذاته نهنئ أنفسنا بأميرنا المحبوب ذي الرؤية الثاقبة السديدة التي تنشد التقدم والرخاء والتقدم لبلادنا في كل المجالات وفي مختلف الميادين.

وتابع: تمرّ علينا الذكرى الثانية لبيعة سموه، ونحن ننعم في بلادنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار، إضافة إلى الازدهار الاقتصادي والرخاء والنماء الذي تشهده كل قطاعات الدولة.

وأكد "البواردي" أن سموه الكريم يقود هذا التقدم والتطور بفكره وسياسته الحكيمة وحنكته التي أثبتت دورها الفاعل في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وعززت دور مملكتنا الريادي في كل الأصعدة.

وقال: لا يسعني في الختام إلا أن أدعو المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالي وقيادتنا الحكيمة الرشيدة، كما أدعوه سبحانه أن أن يديم على وطننا الحبيب أمنه واستقراره ونهضته وازدهاره.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
05:23 PM

محافظ شقراء: ذكرى البيعة تتجدد ونحن نعيش في أمن ورخاء اقتصادي

قال: سياسة ولي العهد وحنكته ساهمتا في تعزيز مكانة المملكة عالمياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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رفع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لولاية العهد.

وقال "البواردي": بمشاعر الفخر والاعتزاز نصافح في هذه الأيام مناسبة عزيزة على قلوبنا، نحتفل فيها جميعاً؛ بمناسبة مرور عامين على مبايعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد لمملكتنا الغالية.

وأضاف: أتشرّف بهذه المناسبة بأن أرفع التهنئة الخالصة مقرونة بأسمى التبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مقام سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأردف: أتوجّه بالتهنئة إلى الشعب السعودي كافة بهذه المناسبة التي نحتفل بها ونحن في الوقت ذاته نهنئ أنفسنا بأميرنا المحبوب ذي الرؤية الثاقبة السديدة التي تنشد التقدم والرخاء والتقدم لبلادنا في كل المجالات وفي مختلف الميادين.

وتابع: تمرّ علينا الذكرى الثانية لبيعة سموه، ونحن ننعم في بلادنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار، إضافة إلى الازدهار الاقتصادي والرخاء والنماء الذي تشهده كل قطاعات الدولة.

وأكد "البواردي" أن سموه الكريم يقود هذا التقدم والتطور بفكره وسياسته الحكيمة وحنكته التي أثبتت دورها الفاعل في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وعززت دور مملكتنا الريادي في كل الأصعدة.

وقال: لا يسعني في الختام إلا أن أدعو المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالي وقيادتنا الحكيمة الرشيدة، كما أدعوه سبحانه أن أن يديم على وطننا الحبيب أمنه واستقراره ونهضته وازدهاره.

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