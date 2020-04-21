"حقوق الإنسان": معلومات مشتركي شبكات الاتصالات سرية لا يحق لأحد الوصول إليها

الهيئة: مزودو الخدمة ملزمون بالمحافظة على خصوصية المكالمات وممنوع الاطلاع عليها

أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن مزودي خدمة الاتصالات ملزمون بالمحافظة على سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي يتم إرسالها واستقبالها عبر الهواتف المحمولة بشبكات الاتصالات العامة التابعة لها.

وأفادت الهيئة، وفق تغريدة توعوية على حسابها في "تويتر"، اليوم، بأن المادة السادسة من وثيقة تقديم خدمات الاتصالات تلزم الشبكات بعدم السماح لأي من العاملين بها أو غيرهم بالاطلاع عليها أو الاستماع لها او تسجيلها.

وأضافت الهيئة، معلوماتك واتصالاتك سرية لا يحق لأحد الوصول إليها أو إفشاؤها أو نشرها أو استخدامها، وتكفل أنظمة الاتصالات في السعودية ذلك؛ كأحد حقوق الإنسان.