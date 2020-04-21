النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حقوق الإنسان": معلومات مشتركي شبكات الاتصالات سرية لا يحق لأحد الوصول إليها

الهيئة: مزودو الخدمة ملزمون بالمحافظة على خصوصية المكالمات وممنوع الاطلاع عليها

أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن مزودي خدمة الاتصالات ملزمون بالمحافظة على سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي يتم إرسالها واستقبالها عبر الهواتف المحمولة بشبكات الاتصالات العامة التابعة لها.

وأفادت الهيئة، وفق تغريدة توعوية على حسابها في "تويتر"، اليوم، بأن المادة السادسة من وثيقة تقديم خدمات الاتصالات تلزم الشبكات بعدم السماح لأي من العاملين بها أو غيرهم بالاطلاع عليها أو الاستماع لها او تسجيلها.

وأضافت الهيئة، معلوماتك واتصالاتك سرية لا يحق لأحد الوصول إليها أو إفشاؤها أو نشرها أو استخدامها، وتكفل أنظمة الاتصالات في السعودية ذلك؛ كأحد حقوق الإنسان.

هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حقوق الإنسان": معلومات مشتركي شبكات الاتصالات سرية لا يحق لأحد الوصول إليها
سبق

أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن مزودي خدمة الاتصالات ملزمون بالمحافظة على سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي يتم إرسالها واستقبالها عبر الهواتف المحمولة بشبكات الاتصالات العامة التابعة لها.

وأفادت الهيئة، وفق تغريدة توعوية على حسابها في "تويتر"، اليوم، بأن المادة السادسة من وثيقة تقديم خدمات الاتصالات تلزم الشبكات بعدم السماح لأي من العاملين بها أو غيرهم بالاطلاع عليها أو الاستماع لها او تسجيلها.

وأضافت الهيئة، معلوماتك واتصالاتك سرية لا يحق لأحد الوصول إليها أو إفشاؤها أو نشرها أو استخدامها، وتكفل أنظمة الاتصالات في السعودية ذلك؛ كأحد حقوق الإنسان.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
11:34 AM
اخر تعديل
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
11:56 AM

"حقوق الإنسان": معلومات مشتركي شبكات الاتصالات سرية لا يحق لأحد الوصول إليها

الهيئة: مزودو الخدمة ملزمون بالمحافظة على خصوصية المكالمات وممنوع الاطلاع عليها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
512

أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن مزودي خدمة الاتصالات ملزمون بالمحافظة على سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي يتم إرسالها واستقبالها عبر الهواتف المحمولة بشبكات الاتصالات العامة التابعة لها.

وأفادت الهيئة، وفق تغريدة توعوية على حسابها في "تويتر"، اليوم، بأن المادة السادسة من وثيقة تقديم خدمات الاتصالات تلزم الشبكات بعدم السماح لأي من العاملين بها أو غيرهم بالاطلاع عليها أو الاستماع لها او تسجيلها.

وأضافت الهيئة، معلوماتك واتصالاتك سرية لا يحق لأحد الوصول إليها أو إفشاؤها أو نشرها أو استخدامها، وتكفل أنظمة الاتصالات في السعودية ذلك؛ كأحد حقوق الإنسان.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,408
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,362
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,467

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز
هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة