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إتلاف أكثر من 2 طن من المواد الغذائية من الباعة الجائلين بـ "مسفلة مكة"

تشمل خضراوات وأرزاً وأسماكاً غير صالحة للاستهلاك الآدمي

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في الأحياء العشوائية، وذلك ضمن نطاق البلدية، حيث تم مصادرة أكثر من 2 طن مواد غذائية من الباعة الجائلين بهدف منع البيع المخالف والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، بأن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة، بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة؛ حيث تمت مصادرة وإتلاف طن من الخضراوات والورقيات مجهولة المصدر وطن من الأرز الغير صالح للاستهلاك الآدمي و300 كجم من الأسماك الفاسدة، والتي يسوق لها الباعة الجائلين في الأحياء العشوائية.


و أكد "وقاد"، أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على المخاطر على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة، ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إتلاف أكثر من 2 طن من المواد الغذائية من الباعة الجائلين بـ "مسفلة مكة"
سبق

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في الأحياء العشوائية، وذلك ضمن نطاق البلدية، حيث تم مصادرة أكثر من 2 طن مواد غذائية من الباعة الجائلين بهدف منع البيع المخالف والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، بأن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة، بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة؛ حيث تمت مصادرة وإتلاف طن من الخضراوات والورقيات مجهولة المصدر وطن من الأرز الغير صالح للاستهلاك الآدمي و300 كجم من الأسماك الفاسدة، والتي يسوق لها الباعة الجائلين في الأحياء العشوائية.


و أكد "وقاد"، أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على المخاطر على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة، ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
01:22 AM

إتلاف أكثر من 2 طن من المواد الغذائية من الباعة الجائلين بـ "مسفلة مكة"

تشمل خضراوات وأرزاً وأسماكاً غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في الأحياء العشوائية، وذلك ضمن نطاق البلدية، حيث تم مصادرة أكثر من 2 طن مواد غذائية من الباعة الجائلين بهدف منع البيع المخالف والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، بأن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة، بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة؛ حيث تمت مصادرة وإتلاف طن من الخضراوات والورقيات مجهولة المصدر وطن من الأرز الغير صالح للاستهلاك الآدمي و300 كجم من الأسماك الفاسدة، والتي يسوق لها الباعة الجائلين في الأحياء العشوائية.


و أكد "وقاد"، أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على المخاطر على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة، ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

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