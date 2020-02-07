فيصل بن تركي للنصراويين: ابتعدوا عن الانتقاد عبر "تويتر"

طالبهم بإيصال أصواتهم للإدارة بطريقتَيْن

طالب الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السابق، المقربين من صفوان السويكت، رئيس النادي الحالي، بإيصال أصواتهم للإدارة عن طريق الحضور للنادي، أو هاتفيًّا، والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عبر "تويتر": "أتمنى لمن يقدر أن يوصل آراءه للإدارة النصراوية أو نصائحه عبر الحديث معهم، إما في النادي أو عبر الهاتف؛ فوسائل التواصل الاجتماعي وأنت تقدر أن توصل صوتك للإدارة أو لقريب منها ليست من مصلحة العالمي. نتمنى التوفيق للعالمي الكبير ولإدارته الموقرة".