وصف بريطاني‬⁩ مقيم في المملكة، السعوديين بأنهم أكثر البشر لطافة، وقال: "لو خيروني باستبدال جواز سفري إلى الجواز السعودي سأفعل". وأضاف "ديفيد" الذي كان يرتدي الزي السعودي ويتواجد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمرة الثانية في حديث لقناة mbc: "الناس هنا أكثر ودية مقارنة بكل العالم، وقد سافرت حول العالم ويمكنني القول بصراحة أكثر البشر لطافة من الذين قابلتهم في حياتي كانوا هنا في المملكة العربية السعودية، وأتمنى البقاء هنا. وقال: "إذا أعطيتني خيار استبدال جواز سفري البريطاني بجواز سفر سعودي فسأفعل".

مرتديًا شماغه.. بريطاني: لو خيروني باستبدال جواز سفري بآخر سعودي سأفعل عبدالحكيم شار سبق 2022-01-11 وصف بريطاني‬⁩ مقيم في المملكة، السعوديين بأنهم أكثر البشر لطافة، وقال: "لو خيروني باستبدال جواز سفري إلى الجواز السعودي سأفعل".



وأضاف "ديفيد" الذي كان يرتدي الزي السعودي ويتواجد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمرة الثانية في حديث لقناة mbc: "الناس هنا أكثر ودية مقارنة بكل العالم، وقد سافرت حول العالم ويمكنني القول بصراحة أكثر البشر لطافة من الذين قابلتهم في حياتي كانوا هنا في المملكة العربية السعودية، وأتمنى البقاء هنا.

وقال: "إذا أعطيتني خيار استبدال جواز سفري البريطاني بجواز سفر سعودي فسأفعل".

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443 02:11 PM

مرتديًا شماغه.. بريطاني: لو خيروني باستبدال جواز سفري بآخر سعودي سأفعل قال: يمكنني القول إن أكثر البشر لطفاً ممن قابلتهم في حياتي كانوا هنا بالمملكة





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وصف بريطاني‬⁩ مقيم في المملكة، السعوديين بأنهم أكثر البشر لطافة، وقال: "لو خيروني باستبدال جواز سفري إلى الجواز السعودي سأفعل".



وأضاف "ديفيد" الذي كان يرتدي الزي السعودي ويتواجد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمرة الثانية في حديث لقناة mbc: "الناس هنا أكثر ودية مقارنة بكل العالم، وقد سافرت حول العالم ويمكنني القول بصراحة أكثر البشر لطافة من الذين قابلتهم في حياتي كانوا هنا في المملكة العربية السعودية، وأتمنى البقاء هنا.

وقال: "إذا أعطيتني خيار استبدال جواز سفري البريطاني بجواز سفر سعودي فسأفعل".