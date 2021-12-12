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"جودة الحياة": مهرجان البحر الأحمر يعزز مستهدفات "صناعة الأفلام" بالمملكة

البكر: يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ومشاركة صنّاع الأفلام السعوديين عالمياً

أكّد المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يُعزز من جودة الحياة في المملكة، والتميز الذي يحققه المهرجان في دورته الافتتاحية، الذي تحتضنها مدينة جدة في الفترة ما بين 6 ديسمبر و15 ديسمبر 2021م.

وأشار البكر، إلى أن المهرجان يأتي ضمن جملة من الفعاليات المنوعة في المملكة بصورة عامة، وفي مدينة جدة بصورة خاصة، لاسيما أن المهرجان بدأ مباشرةً بعد انتهاء فعاليات سباق فورمولا 1 الدولي، التي تستضيفها المملكة لأول مرة.

وأضاف أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بتعزيز صناعة الأفلام المحلية، وتمكين قطاع السينما في المملكة على مستوى الإنتاج المحلي والدولي وتطوير الكفاءات الوطنية ومشاركة صنّاع الأفلام السعوديين في المهرجانات والفعاليات السينمائية عالمياً.

يُذكر أن المهرجان يعرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً، من 67 بلداً ناطقة بـ 34 لغة، لمخرجين عالميين ومواهب جديدة، كما يُقدم 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"جودة الحياة": مهرجان البحر الأحمر يعزز مستهدفات "صناعة الأفلام" بالمملكة
سبق

أكّد المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يُعزز من جودة الحياة في المملكة، والتميز الذي يحققه المهرجان في دورته الافتتاحية، الذي تحتضنها مدينة جدة في الفترة ما بين 6 ديسمبر و15 ديسمبر 2021م.

وأشار البكر، إلى أن المهرجان يأتي ضمن جملة من الفعاليات المنوعة في المملكة بصورة عامة، وفي مدينة جدة بصورة خاصة، لاسيما أن المهرجان بدأ مباشرةً بعد انتهاء فعاليات سباق فورمولا 1 الدولي، التي تستضيفها المملكة لأول مرة.

وأضاف أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بتعزيز صناعة الأفلام المحلية، وتمكين قطاع السينما في المملكة على مستوى الإنتاج المحلي والدولي وتطوير الكفاءات الوطنية ومشاركة صنّاع الأفلام السعوديين في المهرجانات والفعاليات السينمائية عالمياً.

يُذكر أن المهرجان يعرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً، من 67 بلداً ناطقة بـ 34 لغة، لمخرجين عالميين ومواهب جديدة، كما يُقدم 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
01:19 PM

"جودة الحياة": مهرجان البحر الأحمر يعزز مستهدفات "صناعة الأفلام" بالمملكة

البكر: يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ومشاركة صنّاع الأفلام السعوديين عالمياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يُعزز من جودة الحياة في المملكة، والتميز الذي يحققه المهرجان في دورته الافتتاحية، الذي تحتضنها مدينة جدة في الفترة ما بين 6 ديسمبر و15 ديسمبر 2021م.

وأشار البكر، إلى أن المهرجان يأتي ضمن جملة من الفعاليات المنوعة في المملكة بصورة عامة، وفي مدينة جدة بصورة خاصة، لاسيما أن المهرجان بدأ مباشرةً بعد انتهاء فعاليات سباق فورمولا 1 الدولي، التي تستضيفها المملكة لأول مرة.

وأضاف أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بتعزيز صناعة الأفلام المحلية، وتمكين قطاع السينما في المملكة على مستوى الإنتاج المحلي والدولي وتطوير الكفاءات الوطنية ومشاركة صنّاع الأفلام السعوديين في المهرجانات والفعاليات السينمائية عالمياً.

يُذكر أن المهرجان يعرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً، من 67 بلداً ناطقة بـ 34 لغة، لمخرجين عالميين ومواهب جديدة، كما يُقدم 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

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