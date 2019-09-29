النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفد فيتنامي يبحث تعزيز التعاون التجاري بـ"غرفة الرياض"

تناول كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة

بحث وفد تجاري فيتنامي متخصص في مجالات المنتجات الأغذية واللحوم والمعدات الطبية والصحية، والمنتجات الزراعية وقطاع البناء والتشييد والمواد الكهربائية، والاستشارات وتدريب الكوادر، خلال لقائه برجال الأعمال صباح اليوم الأحد بـ"غرفة الرياض"، كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال تخصصات الشركات، وسبل تقوية العلاقات التجارية بين المملكة وفيتنام؛ وذلك بحضور سفير فيتنام لدى الرياض دزانج فيت فا.
وأوضح رئيس المكتب التجاري بسفارة فيتنام بالرياض تران ترونج كيم، أن زيارة الوفد الذي يضم (15) من كبرى الشركات؛ تأتي في إطار تقوية الروابط التجارية والاقتصادية بين قطاعي الأعمال في البلدين بغرض زيادة حجم التبادل إلى معدلات أكبر مما هو عليه الآن؛ مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفيتنام، بلغ حتى أغسطس من العام الحالي 1.1 بليون دولار، وقال إن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتوافر في اقتصاد البلدين؛ مشيدًا في هذا الجانب بما تشهده المملكة من تحول اقتصادي في ظل (رؤية 2030)؛ داعيًا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في فيتنام.
وتم على هامش اللقاء عقدُ اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال وأعضاء الوفد، تم خلالها التداول حول السبل الممكنة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفد فيتنامي يبحث تعزيز التعاون التجاري بـ"غرفة الرياض"
سبق

بحث وفد تجاري فيتنامي متخصص في مجالات المنتجات الأغذية واللحوم والمعدات الطبية والصحية، والمنتجات الزراعية وقطاع البناء والتشييد والمواد الكهربائية، والاستشارات وتدريب الكوادر، خلال لقائه برجال الأعمال صباح اليوم الأحد بـ"غرفة الرياض"، كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال تخصصات الشركات، وسبل تقوية العلاقات التجارية بين المملكة وفيتنام؛ وذلك بحضور سفير فيتنام لدى الرياض دزانج فيت فا.
وأوضح رئيس المكتب التجاري بسفارة فيتنام بالرياض تران ترونج كيم، أن زيارة الوفد الذي يضم (15) من كبرى الشركات؛ تأتي في إطار تقوية الروابط التجارية والاقتصادية بين قطاعي الأعمال في البلدين بغرض زيادة حجم التبادل إلى معدلات أكبر مما هو عليه الآن؛ مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفيتنام، بلغ حتى أغسطس من العام الحالي 1.1 بليون دولار، وقال إن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتوافر في اقتصاد البلدين؛ مشيدًا في هذا الجانب بما تشهده المملكة من تحول اقتصادي في ظل (رؤية 2030)؛ داعيًا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في فيتنام.
وتم على هامش اللقاء عقدُ اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال وأعضاء الوفد، تم خلالها التداول حول السبل الممكنة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
01:51 PM

وفد فيتنامي يبحث تعزيز التعاون التجاري بـ"غرفة الرياض"

تناول كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
641

بحث وفد تجاري فيتنامي متخصص في مجالات المنتجات الأغذية واللحوم والمعدات الطبية والصحية، والمنتجات الزراعية وقطاع البناء والتشييد والمواد الكهربائية، والاستشارات وتدريب الكوادر، خلال لقائه برجال الأعمال صباح اليوم الأحد بـ"غرفة الرياض"، كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال تخصصات الشركات، وسبل تقوية العلاقات التجارية بين المملكة وفيتنام؛ وذلك بحضور سفير فيتنام لدى الرياض دزانج فيت فا.
وأوضح رئيس المكتب التجاري بسفارة فيتنام بالرياض تران ترونج كيم، أن زيارة الوفد الذي يضم (15) من كبرى الشركات؛ تأتي في إطار تقوية الروابط التجارية والاقتصادية بين قطاعي الأعمال في البلدين بغرض زيادة حجم التبادل إلى معدلات أكبر مما هو عليه الآن؛ مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفيتنام، بلغ حتى أغسطس من العام الحالي 1.1 بليون دولار، وقال إن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتوافر في اقتصاد البلدين؛ مشيدًا في هذا الجانب بما تشهده المملكة من تحول اقتصادي في ظل (رؤية 2030)؛ داعيًا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في فيتنام.
وتم على هامش اللقاء عقدُ اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال وأعضاء الوفد، تم خلالها التداول حول السبل الممكنة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,223
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,258
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,263
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,854

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة