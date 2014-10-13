النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 13 مقهى مخالفًا لرخص التشغيل

بعد قرار لائحة وزارة "البلديات" الجديد لبيع التبغ ومشتقاته

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" عن إغلاق 13 مقهى مخالفًا لرخص التشغيل.

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في ‫الإدارة العامة لشؤون البلديات- إلى أنها نفذت حملة رقابية على أماكن بيع وتقديم التبغ ومشتقاته لمتابعة تطبيق اللائحة الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية. ‏

ولفتت الحملة، وزارت 31 مقهى شعبيًّا، وأغلقت 13 مقهى؛ وذلك لعدم وجود رخصة التشغيل.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة مقهى رخص التشغيل الإدارة العامة لشؤون البلديات زارة الشؤون البلدية والقروية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة العاصمة المقدسة تغلق 13 مقهى مخالفًا لرخص التشغيل
سبق

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" عن إغلاق 13 مقهى مخالفًا لرخص التشغيل.

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في ‫الإدارة العامة لشؤون البلديات- إلى أنها نفذت حملة رقابية على أماكن بيع وتقديم التبغ ومشتقاته لمتابعة تطبيق اللائحة الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية. ‏

ولفتت الحملة، وزارت 31 مقهى شعبيًّا، وأغلقت 13 مقهى؛ وذلك لعدم وجود رخصة التشغيل.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
10:18 PM

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 13 مقهى مخالفًا لرخص التشغيل

بعد قرار لائحة وزارة "البلديات" الجديد لبيع التبغ ومشتقاته

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
608

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" عن إغلاق 13 مقهى مخالفًا لرخص التشغيل.

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في ‫الإدارة العامة لشؤون البلديات- إلى أنها نفذت حملة رقابية على أماكن بيع وتقديم التبغ ومشتقاته لمتابعة تطبيق اللائحة الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية. ‏

ولفتت الحملة، وزارت 31 مقهى شعبيًّا، وأغلقت 13 مقهى؛ وذلك لعدم وجود رخصة التشغيل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,022
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,748
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,857
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,556

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة