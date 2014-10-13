أمانة العاصمة المقدسة تغلق 13 مقهى مخالفًا لرخص التشغيل

بعد قرار لائحة وزارة "البلديات" الجديد لبيع التبغ ومشتقاته

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" عن إغلاق 13 مقهى مخالفًا لرخص التشغيل.

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في ‫الإدارة العامة لشؤون البلديات- إلى أنها نفذت حملة رقابية على أماكن بيع وتقديم التبغ ومشتقاته لمتابعة تطبيق اللائحة الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية. ‏

ولفتت الحملة، وزارت 31 مقهى شعبيًّا، وأغلقت 13 مقهى؛ وذلك لعدم وجود رخصة التشغيل.