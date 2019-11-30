في ذكرى البيعة.. "الدويش": المملكة تعيش رؤية طموحة عززت مكانتها عالمياً

قال إن القيادة طوعت كل الفرص حتى عززنا من وجودنا عسكرياً وإستراتيجياً

رفع مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش أسمى أيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة المباركة لقائد هذه النهضة الشاملة للمملكة التي تعيش رؤية طموحة ٢٠٣٠، ما عزز مكانتها عالمياً.

وفي التفاصيل، قال اللواء "الدويش": نستلهم مع هذه الذكرى الغالية التاريخ المشرف لبلادنا ومن خلاله تم تطويع كل الفرص المتاحة حتى امتلكنا تلك المكتسبات والمقدرات وعززنا من وجودنا وصوتنا عسكرياً وإستراتيجياً.

وتابع: هانحن نشاهد بأم أعيينا كيف موقعنا وكيف هو موقع من يناوؤنا العداء، كل ذلك لم يكن ليتأتى لولا وجود قيادة حكيمة قادرة على القراءة الإستراتيجية واستشراف المستقبل داعياً الله أن يحمي هذه البلاد وحكامها من كل مكروه.