"مدير صحة عسير" يوجّه بتشغيل ٣٨ عيادة أسنان مناوبة بالمنطقة
عبر نظام الدوام الممتد على مدار 16 ساعة في جميع القطاعات الصحية
وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض العسيري، بتشغيل 38 عيادة أسنان مناوبة عبر نظام الدوام الممتد على مدار 16 ساعة في جميع القطاعات الصحية التابعة لصحة عسير؛ للتسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم.
وأكد "العسيري" أن هذه الخطوة تأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة والدعم الكبير والمتابعة الدقيقة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، والذي يؤكد تطوير الخدمات الصحية في المنطقة بكفاءة، وتقديم خدمة نوعية ومميزة للمستفيدين بكل إتقان، وبمتابعة ودعم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وبيّنت "صحة عسير" أن تلك العيادات سوف تضاعف الطاقة الاستيعابية اليومية للمرضى، وتتيح أوقاتًا إضافية تتناسب مع المستفيدين، وتتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمة؛ حيث ستعمل تلك العيادات من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 مساءً.
"مدير صحة عسير" يوجّه بتشغيل ٣٨ عيادة أسنان مناوبة بالمنطقة
بندر آل عوضسبق2020-10-29
وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض العسيري، بتشغيل 38 عيادة أسنان مناوبة عبر نظام الدوام الممتد على مدار 16 ساعة في جميع القطاعات الصحية التابعة لصحة عسير؛ للتسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم.
وأكد "العسيري" أن هذه الخطوة تأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة والدعم الكبير والمتابعة الدقيقة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، والذي يؤكد تطوير الخدمات الصحية في المنطقة بكفاءة، وتقديم خدمة نوعية ومميزة للمستفيدين بكل إتقان، وبمتابعة ودعم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وبيّنت "صحة عسير" أن تلك العيادات سوف تضاعف الطاقة الاستيعابية اليومية للمرضى، وتتيح أوقاتًا إضافية تتناسب مع المستفيدين، وتتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمة؛ حيث ستعمل تلك العيادات من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 مساءً.
وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض العسيري، بتشغيل 38 عيادة أسنان مناوبة عبر نظام الدوام الممتد على مدار 16 ساعة في جميع القطاعات الصحية التابعة لصحة عسير؛ للتسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم.
وأكد "العسيري" أن هذه الخطوة تأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة والدعم الكبير والمتابعة الدقيقة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، والذي يؤكد تطوير الخدمات الصحية في المنطقة بكفاءة، وتقديم خدمة نوعية ومميزة للمستفيدين بكل إتقان، وبمتابعة ودعم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وبيّنت "صحة عسير" أن تلك العيادات سوف تضاعف الطاقة الاستيعابية اليومية للمرضى، وتتيح أوقاتًا إضافية تتناسب مع المستفيدين، وتتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمة؛ حيث ستعمل تلك العيادات من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 مساءً.