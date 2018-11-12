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مدير الوافدين بمكة يقلد "الربيعي" رتبة "عقيـد"

قلَّد مدير إدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة العميد أسامة بن عبدالله أبوملحة، رئيس شعبة التحقيق بإدارة متابعة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة العقيد عقاب بن عابد الربيعي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى "عقيد"، مهنئاً إياه بتلك بالثقة، ومتمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح.

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مدير الوافدين بمكة يقلد "الربيعي" رتبة "عقيـد"
سبق

قلَّد مدير إدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة العميد أسامة بن عبدالله أبوملحة، رئيس شعبة التحقيق بإدارة متابعة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة العقيد عقاب بن عابد الربيعي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى "عقيد"، مهنئاً إياه بتلك بالثقة، ومتمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
08:01 PM

مدير الوافدين بمكة يقلد "الربيعي" رتبة "عقيـد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلَّد مدير إدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة العميد أسامة بن عبدالله أبوملحة، رئيس شعبة التحقيق بإدارة متابعة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة العقيد عقاب بن عابد الربيعي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى "عقيد"، مهنئاً إياه بتلك بالثقة، ومتمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح.

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