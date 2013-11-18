بالفيديو.. البلام لـ"سبق": مسرحية "سوبر ماركت" جديدة وحصرية لموسم الرياض

بتكليف من تركي آل الشيخ.. وتُقدِّم ثلاثة عروض باليوم الواحد لأول مرة

كشف نجم الكوميديا الكويتي "حسن البلام" لـ"سبق" أن مسرحية "سوبر ماركت" التي ستقدِّم أول عروضها المسرحية اليوم الخميس ضمن فعاليات منطقة "بوليفارد رياض سيتي" بموسم الرياض تعد جديدة وحصرية، وتُعرض لأول مرة في الموسم؛ وذلك تلبية لطلب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وقال لـ"سبق" خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس في المركز الإعلامي لموسم الرياض، بحضور نجوم المسرحية (أحمد العونان، عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، فهد البناي، محمد الرمضان، نوف السلطان وطارق الحربي): إن المسرحية جاءت بتكليف من رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وهي مسرحية خاصة وجديدة وحصرية، وتُعرض لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأضاف: قدمنا نحن جروب البلام مسرحية "قحفية وغترة وعقال" في جدة، لكن مسرحية "سوبر ماركت" تحمل فكرة جديدة وتقنيات غير.. ونأمل أن تحظى بإعجاب الجمهور السعودي.

ولفت البلام إلى أنه يدعم الجروبات الفنية والفرق التمثيلية إذا تدربت بشكل جيد، وحصل بين أعضائها انسجام وتجانس في الأداء والتمثيل.. مستدركًا: لكن لست مع الشللية. مؤكدًا في هذا الصدد دعمه وتشجيعه للمواهب الفنية الشابة.

وعن توثيق بصمة يده في «Wall of fame» أو «حائط الشهرة»، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، أعرب البلام عن فخره واعتزازه وسعادته البالغة بذلك واصفًا إياها بأنها فكرة جميلة، ومقدمًا شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وللقائمين على إدارة وتنظيم فعاليات موسم الرياض.

من جهته، أشاد الممثل الكوميدي الكويتي "أحمد العونان" بفعاليات ومناطق موسم الرياض الترفيهية مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموسم يعد المحطة الأهم في تقديم عروضهم المسرحية في السعودية، ولافتًا إلى أهمية رأي الجمهور السعودي في تقييم مسرحياتهم.

كما أشاد بموهبة وقدرات الفنان السعودي طارق الحربي، وإمكانياته الفنية والمسرحية، ولفت إلى استمراريته مع جروب البلام المسرحي، وذلك بما يتناسب مع إمكانياته وقدراته.

وكان مؤتمر صحفي لمسرحية "سوبر ماركت" الكويتية قد عُقد مساء أمس الأربعاء بحضور نجوم المسرحية، يتقدمهم (حسن البلام، أحمد العونان، عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، فهد البناي، محمد الرمضان، نوف السلطان وطارق الحربي).

وأبرز نجوم المسرحية من خلال حيثيات المؤتمر الأهمية الثقافية التي تبرزها المسرحية، ولاسيما بإقامتها في موسم الرياض 2021. وافتتح المؤتمر طارق الحربي الذي بدأ كلمته بأنه جزء لا يتجزأ من أعضاء المسرحية، وأفاد بأن بداياته مع البلام تشكلت بصورة سيلفي سابقة، وتطورت العلاقة والانسجام فيما بينهما لتصل إلى الثقة التي أوصلته لجروب البلام.

وأشار أحمد العونان إلى سعادته الكبيرة بمشاركته في المسرحية، ولقاء الجمهور السعودي مجددًا. وشكر عبد العزيز النصار الحاضرين في المؤتمر من الإعلاميين مقدمًا محبته للجماهير السعودية التي ستحضر المسرحية المنتظرة، ونوه في حديثة بتجديد العهد بلقاء الجمهور السعودي مجدَدًا، وبأن تكون المسرحية من أهم الفعاليات التي تقام في موسم الرياض، وتمنى تقديم عرض مسرحي يرتقي للذائقة الفنية.

وتطرق حسن البلام لمشاعره تجاه العرض المسرحي بأنه شعور لا يوصف؛ كونه عضوًا من أحد الأعضاء في المجموعة. وأفاد بأن المسرحية تأتي بتشريف وتكليف من المستشار تركي آل الشيخ بأن تكون من ضمن الفعاليات الناجحة في موسم الرياض تحديدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء هذا الوطن، والارتقاء بالموسم، ووصوله للعالمية.. وبالإنجازات التي يتم تحقيقها بالموسم. مقدمًا شكره للسعوديين على هذه الحفاوة.

وتطرق إلى الجديد في المسرحية مؤكدًا أن الجديد يأتي بتوجيهات معالي تركي آل الشيخ، وأنها حصرية ومتجددة بالتقنية وبشكل كبير؛ إذ يكون عرضها الأول في موسم الرياض. واختتم حديثه بدعمه للمواهب، ومنحهم الفرصة، بوجود نوف السلطان، وطارق الحربي، وغيرهما.

ونفى أحمد العونان أن تكون مشاركة طارق الحربي في المسرحية هي الواسطة كون المسرحية في موسم الرياض، مؤكدًا أن طارق بداخله فنان وإحساس مرهف، مضيفًا بأن الفائدة متبادلة، ومن المنتظر أن يكمل عروضه في المسرحيات المستقبلية.

واختتم أحمد العونان المؤتمر الصحفي متمنيًا أن تكون هذه المسرحية بالمحطة الأهم لأي فنان بوجوده في موسم الرياض، وتقديم عرض يليق بالجمهور الكبير، وإسعاد الحاضرين على خشبة مسرح بكر الشدي. مضيفًا بأن الجمهور السعودي ذواق، ولا يجامل مهما كانت الأسباب، وهذا ما اعتدنا عليه بارتقاء المسرح للذائقة الفنية العالية.

يُذكر أن مسرحية "سوبر ماركت" كوميدية، تعكس طبيعة المجتمعات ومشاكلها الأسرية والاقتصادية بقالب كوميدي وممتع، وتُعرض ابتداء من اليوم الخميس إلى الـ27 من نوفمبر الجاري، وستعرض لأول مرة ثلاثة عروض في اليوم، في يوم "الجمعة"، وستكون على مدى عرضين يومَيْ الخميس والسبت، وبعرض واحد من الأحد إلى الأربعاء. ويتسع مسرح بكر الشدي إلى 1500 شخص في منطقة "استديو بوليفارد".

وتدور أحداث وقصة المسرحية حول مجموعة من الأفراد الذين يذهبون إلى سوبر ماركت لقضاء حاجاتهم كما يحدث مع الجميع بشكل طبيعي، ولكن المفاجأة هنا هي تعرُّض وسط المدينة لحدث كارثي؛ يضطر هؤلاء الأفراد إلى البقاء في السوبر ماركت لفترة من الزمن، ويُمنع خروجهم منه، ومن هنا تدور الأحداث حول الأشخاص، وسيتضح لنا من خلالها طبيعة المجتمع، ومشكلات الأُسر في قالب كوميدي ساخر.