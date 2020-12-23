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"تقنية الأفلاج" تنظم معرضًا لمشاريع تخرج المتدربين

نظّمت الكلية التقنية بمحافظة الأفلاج -ممثلة في نادي الموهبة والابتكار- معرض مشاريع التخرج للمتدربين للفصل التدريبي الأول للعام 1442هـ، تماشيًا مع تطلعات الدولة وتحقيق رؤية 2030 التي تتضمن تشجيع ودعم أبناء الوطن في شتى المجالات، ولدور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل أبناء الوطن تقنيًّا ومهنيًّا واكتشاف المواهب.

وأطلق مركز الموهبة والابتكار بالكلية، مبادرة احتضان مشاريع التخرج للمتدربين بإقامة معرض للأقسام التدريبية بمشاركة (21) مشروع تخرج.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالأفلاج المهندس علي بن مفرح القحطاني، أن مثل هذه المبادرات، لاكتشاف المتدربين الموهوبين وبتوجيهات من محافظ وقيادات المؤسسة على صناعة التقنية واكتشاف الموهوبين، ولنشاهد خريجي هذه الكلية على مستوى عالٍ من الأداء؛ ليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي؛ بل على مستوى العالم، داعيًا الله التوفيق والسداد للجميع.

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"تقنية الأفلاج" تنظم معرضًا لمشاريع تخرج المتدربين
سبق

نظّمت الكلية التقنية بمحافظة الأفلاج -ممثلة في نادي الموهبة والابتكار- معرض مشاريع التخرج للمتدربين للفصل التدريبي الأول للعام 1442هـ، تماشيًا مع تطلعات الدولة وتحقيق رؤية 2030 التي تتضمن تشجيع ودعم أبناء الوطن في شتى المجالات، ولدور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل أبناء الوطن تقنيًّا ومهنيًّا واكتشاف المواهب.

وأطلق مركز الموهبة والابتكار بالكلية، مبادرة احتضان مشاريع التخرج للمتدربين بإقامة معرض للأقسام التدريبية بمشاركة (21) مشروع تخرج.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالأفلاج المهندس علي بن مفرح القحطاني، أن مثل هذه المبادرات، لاكتشاف المتدربين الموهوبين وبتوجيهات من محافظ وقيادات المؤسسة على صناعة التقنية واكتشاف الموهوبين، ولنشاهد خريجي هذه الكلية على مستوى عالٍ من الأداء؛ ليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي؛ بل على مستوى العالم، داعيًا الله التوفيق والسداد للجميع.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
11:59 AM

"تقنية الأفلاج" تنظم معرضًا لمشاريع تخرج المتدربين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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نظّمت الكلية التقنية بمحافظة الأفلاج -ممثلة في نادي الموهبة والابتكار- معرض مشاريع التخرج للمتدربين للفصل التدريبي الأول للعام 1442هـ، تماشيًا مع تطلعات الدولة وتحقيق رؤية 2030 التي تتضمن تشجيع ودعم أبناء الوطن في شتى المجالات، ولدور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل أبناء الوطن تقنيًّا ومهنيًّا واكتشاف المواهب.

وأطلق مركز الموهبة والابتكار بالكلية، مبادرة احتضان مشاريع التخرج للمتدربين بإقامة معرض للأقسام التدريبية بمشاركة (21) مشروع تخرج.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالأفلاج المهندس علي بن مفرح القحطاني، أن مثل هذه المبادرات، لاكتشاف المتدربين الموهوبين وبتوجيهات من محافظ وقيادات المؤسسة على صناعة التقنية واكتشاف الموهوبين، ولنشاهد خريجي هذه الكلية على مستوى عالٍ من الأداء؛ ليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي؛ بل على مستوى العالم، داعيًا الله التوفيق والسداد للجميع.

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