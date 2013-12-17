ترسانة من التجهيزات.. كيف تختلف خدمات المسجد النبوي يوم الجمعة؟

٤ آلاف موظف و٢٠٠ آلة تنظيف.. و"الأيوبي": نعمل بتوجيه وهدفنا رضا الزوار

تعمل منظومة الخدمات في وكالة المسجد النبوي وفق آليات وخطط مدروسة للمواسم الرئيسية والإجازات؛ حيث تتناغم كافة القطاعات لخدمة الزوار والقاصدين.



ويعد يوم الجمعة يوماً خاصاً؛ حيث يتجه المصلون والزائرون والقاصدون بأعداد كبيرة لأداء صلاة الجمعة بالمسجد النبوي، وتعد الوكالة خطة مستقلة مكثفة لخدمة القاصدين لتقام الصلاة في أجواء إيمانية وسط منظومة متكاملة من الخدمات.



وجندت الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي أكثر من 4000 موظف وعامل مجهزين بأكثر من 200 آلة تنظيف وتعقيم وتطهير لكافة مواقع وساحات ومداخل المسجد النبوي بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، بالإضافة إلى مراعاة الحالة الجوية الممطرة حسب توقعات الأرصاد.



ونجحت خطط التفويج التي وضعتها الوكالة في رسم المسارات للحشود وجهزت أكثر من (242) مراقباً للأبواب، لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة وتوزيعهم على الأبواب للدخول لمنع التزاحم، كما قدمت إدارة سقيا زمزم خدماتها للزوار والمصلين 25 ألفًا من عبوات ماء زمزم داخل التوسعات وساحات وسطح المسجد النبوي، فضلاً عن ١٢٠٠ نافورة.



وأكدت الوكالة المساعدة للصيانة والشؤون التشغيلية والفنية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أنها تقوم بتجهيز المكبرية، وتجهيز أنظمة الصوت المنتشرة في المسجد النبوي وحوله، كما تم تشغيل تهيئة القباب والمظلات وتنظيم التهوية المناسبة لتعزيز راحة المصلين.



وأوضح المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية، عبدالعزيز بن علي الأيوبي، أن توجيهات الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي تقضي بتسخير كل جهود الوكالة لخدمة القاصدين على مدار الساعة.



وأضاف: "الوكالات المساعدة تعمل على مدار الساعة، وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة، من تجهيز كل ما يخص التشغيل والصيانة والتفريج والحشود والتطهير والسجاد وكافة الخدمات في جوانب المسجد النبوي المخصصة للرجال والنساء، ويتم متابعة جميع وسائل السلامة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة وشركاء النجاح، للمحافظة على المستوى الأعلى للخدمات، كما يحظى الزائر والمصلى بخدمات شاملة متميزة تلبي احتياجاته وتسبق توقعاته.



إحصائية الحشود لليوم الجمعة:

- المصلون داخل المسجد النبوي (١٠٥٧٦١).

- المصلون في ساحات المسجد (١٩٠٦٣٨).

- المصلون في سطح المسجد (٢٩٧٥٥).

- المصلون في التوسعة الغربية الجديدة (١٤٩٢).

- إجمالى عدد المصلين (٣٢٧٦٤٦).



إحصائيات تطهير المواقع:

- عدد السجاد المفروش بالمسجد النبوي ١٢٥٠٠.

- كمية المعطر للسجاد ١٢٠لترًا.

- كمية المعقم للسجاد ٨٠٠ لتر.

- عدد الحافظات ٨٠٠٠.

- عدد نوافير الشرب ١٢٠٠.

- عبوات ماء زمزم ٢٥٠٠٠.

- كمية المعقم للمرافق ٤٧٠٠.

- عدد اللترات المستخدمة في تعقيم أرضيات التوسعات والسطح ٥٥٠٠ لتر.

- عدد اللترات المستخدمة في تعقيم أرضيات الساحات ٧٠٠٠ لتر.

- عدد اللترات المستخدمة في تعقيم الهواء والأسطح عبر أجهزة التبخير الجاف ٨٠ لترًا.



- عدد اللترات المستخدمة في تعقيم كراسي كبار السن وصناديق الأحذية عبر أجهزة الرش ١٠٠٠ لتر.

- عدد الكراسي التي تم تأمينها ١٠٠٠٠ آلاف كرسي.