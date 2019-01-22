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بعد عامين من الدراسة افتراضيًّا.. هنا طلاب سَيَرَوْن المدرسة للمرة الأولى

المدارس أكملت الاستعدادات لاستقبال الصغار وسط منظومة إجراءات

يعود طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، غدًا الأحد للدراسة الحضورية، بعد تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا المستجد لنحو 700 يوم، أمضى خلالها طلاب تلك المراحل تعليمهم عن بُعد.

ولم يكن تاريخ 16 رجب 1441هـ عاديًّا بالنسبة للطلاب والطالبات؛ إذ عُلّقت فيه الدراسة عن جميع المراحل التعليمية بسبب الجائحة، وعادت تدريجيًّا في المرحلتين المتوسطة والثانوية قبل أشهر عدة؛ في حين واصل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال منذ ذلك التاريخ -قبل عامين- تعليمهم عن بُعد حتى يوم الخميس الماضي.

وبالنظر للمدة التي قضاها الطلاب في التعليم عن بُعد على مدى عامين متتالين؛ يَتبين أنهم أكملوا صفين دراسيين؛ حيث أصبح طلاب الصف الأول الابتدائي -حين تعليق الدراسة بسبب الجائحة قبل عامين- في الصف الثالث الابتدائي حاليًا، وهكذا الحال في بقية الصفوف الدراسية، وكذلك رياض الأطفال الذين لم يسبق لهم الدراسة حضوريًّا أو رؤية المدرسة بينما هم في الصف الأول الابتدائي وعلى مقاعد الدراسة ولكن عن بُعد.

وأكملت العديد من مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال استعدادها لاستقبال الطلاب والطالبات؛ بعد قرار وزارة التعليم بالعودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وصفوف الطفولة المبكرة نتيجة لما تحقق من نجاح في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية وجهود المملكة في الوصول للحصانة المجتمعية العالمية.

وهيّأت الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة، جميعَ الاستعدادات لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية "وقاية"؛ سعيًا لتهيئة بيئة تعليمية صحية آمنة، وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية الوقائية، تزامنًا مع عودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال إلى الدراسة الحضورية بدءًا من غد الأحد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد عامين من الدراسة افتراضيًّا.. هنا طلاب سَيَرَوْن المدرسة للمرة الأولى
سبق

يعود طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، غدًا الأحد للدراسة الحضورية، بعد تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا المستجد لنحو 700 يوم، أمضى خلالها طلاب تلك المراحل تعليمهم عن بُعد.

ولم يكن تاريخ 16 رجب 1441هـ عاديًّا بالنسبة للطلاب والطالبات؛ إذ عُلّقت فيه الدراسة عن جميع المراحل التعليمية بسبب الجائحة، وعادت تدريجيًّا في المرحلتين المتوسطة والثانوية قبل أشهر عدة؛ في حين واصل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال منذ ذلك التاريخ -قبل عامين- تعليمهم عن بُعد حتى يوم الخميس الماضي.

وبالنظر للمدة التي قضاها الطلاب في التعليم عن بُعد على مدى عامين متتالين؛ يَتبين أنهم أكملوا صفين دراسيين؛ حيث أصبح طلاب الصف الأول الابتدائي -حين تعليق الدراسة بسبب الجائحة قبل عامين- في الصف الثالث الابتدائي حاليًا، وهكذا الحال في بقية الصفوف الدراسية، وكذلك رياض الأطفال الذين لم يسبق لهم الدراسة حضوريًّا أو رؤية المدرسة بينما هم في الصف الأول الابتدائي وعلى مقاعد الدراسة ولكن عن بُعد.

وأكملت العديد من مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال استعدادها لاستقبال الطلاب والطالبات؛ بعد قرار وزارة التعليم بالعودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وصفوف الطفولة المبكرة نتيجة لما تحقق من نجاح في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية وجهود المملكة في الوصول للحصانة المجتمعية العالمية.

وهيّأت الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة، جميعَ الاستعدادات لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية "وقاية"؛ سعيًا لتهيئة بيئة تعليمية صحية آمنة، وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية الوقائية، تزامنًا مع عودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال إلى الدراسة الحضورية بدءًا من غد الأحد.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
03:25 PM

بعد عامين من الدراسة افتراضيًّا.. هنا طلاب سَيَرَوْن المدرسة للمرة الأولى

المدارس أكملت الاستعدادات لاستقبال الصغار وسط منظومة إجراءات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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يعود طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، غدًا الأحد للدراسة الحضورية، بعد تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا المستجد لنحو 700 يوم، أمضى خلالها طلاب تلك المراحل تعليمهم عن بُعد.

ولم يكن تاريخ 16 رجب 1441هـ عاديًّا بالنسبة للطلاب والطالبات؛ إذ عُلّقت فيه الدراسة عن جميع المراحل التعليمية بسبب الجائحة، وعادت تدريجيًّا في المرحلتين المتوسطة والثانوية قبل أشهر عدة؛ في حين واصل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال منذ ذلك التاريخ -قبل عامين- تعليمهم عن بُعد حتى يوم الخميس الماضي.

وبالنظر للمدة التي قضاها الطلاب في التعليم عن بُعد على مدى عامين متتالين؛ يَتبين أنهم أكملوا صفين دراسيين؛ حيث أصبح طلاب الصف الأول الابتدائي -حين تعليق الدراسة بسبب الجائحة قبل عامين- في الصف الثالث الابتدائي حاليًا، وهكذا الحال في بقية الصفوف الدراسية، وكذلك رياض الأطفال الذين لم يسبق لهم الدراسة حضوريًّا أو رؤية المدرسة بينما هم في الصف الأول الابتدائي وعلى مقاعد الدراسة ولكن عن بُعد.

وأكملت العديد من مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال استعدادها لاستقبال الطلاب والطالبات؛ بعد قرار وزارة التعليم بالعودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وصفوف الطفولة المبكرة نتيجة لما تحقق من نجاح في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية وجهود المملكة في الوصول للحصانة المجتمعية العالمية.

وهيّأت الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة، جميعَ الاستعدادات لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية "وقاية"؛ سعيًا لتهيئة بيئة تعليمية صحية آمنة، وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية الوقائية، تزامنًا مع عودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال إلى الدراسة الحضورية بدءًا من غد الأحد.

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