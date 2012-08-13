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"الفيصل" لصحفي: الإماراتي سعودي.. والسعودي إماراتي

ليقطع الطريق أمام المتربصين.. بالتأكيد على أخوّة البلدين

قطع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، الطريق أمام المتربصين بالتأكيد على متانة وقوة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين السعودية والإمارات بقوله: "الإمارتي سعودي والسعودي إماراتي".

جاء ذلك ردًا منه على صحفي خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى، اليوم بعد انتهاء موسم الحج، عندما تساءل عما إذا كانت توجد خلافات بين السعودية والإمارات؟

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" لصحفي: الإماراتي سعودي.. والسعودي إماراتي
سبق

قطع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، الطريق أمام المتربصين بالتأكيد على متانة وقوة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين السعودية والإمارات بقوله: "الإمارتي سعودي والسعودي إماراتي".

جاء ذلك ردًا منه على صحفي خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى، اليوم بعد انتهاء موسم الحج، عندما تساءل عما إذا كانت توجد خلافات بين السعودية والإمارات؟

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
04:23 PM

"الفيصل" لصحفي: الإماراتي سعودي.. والسعودي إماراتي

ليقطع الطريق أمام المتربصين.. بالتأكيد على أخوّة البلدين

A A A
عبدالحكيم شار - مكة المكرمة
3
8,835

قطع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، الطريق أمام المتربصين بالتأكيد على متانة وقوة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين السعودية والإمارات بقوله: "الإمارتي سعودي والسعودي إماراتي".

جاء ذلك ردًا منه على صحفي خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى، اليوم بعد انتهاء موسم الحج، عندما تساءل عما إذا كانت توجد خلافات بين السعودية والإمارات؟

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