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رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى تحرك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين

"أشتية" طالب بالضغط على "إسرائيل" لوقف الاستيطان

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الخميس، إلى تحرّك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد "أشتية" عقب استقباله في رام الله وزير خارجية آيرلندا سيمون كوفيني، أهمية التحرك الأوروبي المطلوب، في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالتوسع الاستيطاني، وتزايد انتهاكات الاحتلال، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وطالب بضغط أوروبي على "إسرائيل" لوقف الاستيطان، والاعتداءات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وكل محاولات طرد وتهجير سكان المدينة المقدسة، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة.

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رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى تحرك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين
سبق

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الخميس، إلى تحرّك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد "أشتية" عقب استقباله في رام الله وزير خارجية آيرلندا سيمون كوفيني، أهمية التحرك الأوروبي المطلوب، في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالتوسع الاستيطاني، وتزايد انتهاكات الاحتلال، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وطالب بضغط أوروبي على "إسرائيل" لوقف الاستيطان، والاعتداءات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وكل محاولات طرد وتهجير سكان المدينة المقدسة، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
03:57 PM

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى تحرك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين

"أشتية" طالب بالضغط على "إسرائيل" لوقف الاستيطان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الخميس، إلى تحرّك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد "أشتية" عقب استقباله في رام الله وزير خارجية آيرلندا سيمون كوفيني، أهمية التحرك الأوروبي المطلوب، في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالتوسع الاستيطاني، وتزايد انتهاكات الاحتلال، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وطالب بضغط أوروبي على "إسرائيل" لوقف الاستيطان، والاعتداءات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وكل محاولات طرد وتهجير سكان المدينة المقدسة، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة.

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