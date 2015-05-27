تُوفِّي قبل تخرجه بـ3 أشهر.. جامعة نيويورك تمنح مبتعثًا درجة البكالوريوس

"الحمدان" عمره 23 عامًا وكان موهوبًا في مجال الذكاء الاصطناعي

منحت جامعة نيويورك الطالب السعودي المتوفَّى "عبدالرحمن بن رعد الحمدان" درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من كلية الفنون والعلوم بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز ثلاثة وعشرين عامًا في شهر فبراير الماضي قبيل تخرجه بثلاثة أشهر.

وتفصيلاً، قال المواطن غسان جمل لـ"سبق" إن قريبه "عبدالرحمن" قارب على إنهاء مشروع التخرج في مجال تخصصه في علوم الحاسب من كلية الفنون والعلوم، غير أن القدر عاجله بوفاة طبيعية، وتم دفنه بمدينة جدة، وذلك قبل تخرجه بـ 3 أشهر.

وأضاف بأن "عبدالرحمن" كان ذا موهبة منذ الصغر؛ إذ حصل على العديد من الجوائز العلمية في مسابقات عالمية ومحلية، وكان أحد البارزين في مجال البحث العلمي فيما يخص الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والبرمجيات.

وتابع: عمل "عبدالرحمن" على الكثير من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، وآخرها مشروع تحويل العقل البشري داخل الكمبيوتر، وجعله ناطقًا؛ والهدف صنع لعبة في الواقع الافتراضي لجعل الشخصيات الموجودة فيها تحاور بعقل بشري وليس بنص مكتوب.

واختتم: أجمع أصدقاء وزملاء "عبدالرحمن" على أنه كان حسن الخلق، مع الالتزام بالدراسة والمثابرة لتحقيق الطموح، وكان ذا شخصية سعودية أصيلة، محبًّا للخير، ويساعد الغير على جميع الأصعدة.

وخلف رحيل "عبدالرحمن" صدمة كبيرة، وأثرًا واضحًا على محيطه العائلي والجامعي. وفي حديث مع أحد زملائه الأمريكيين قال "جاكسون": إن "عبدالرحمن" كان يحمل طاقة عظيمة، هذه الطاقة تحفزه للاختراع والتفكير وصنع الأشياء.



