محافظ القنفذة يجتمع بلجنة الطوارئ ويطالب بتجنّب الشائعات

لمناقشة الخطة المشتركة للتصدي للمخاطر الوبائية

عقد محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع اجتماعاً لمناقشة خطة الطوارئ المشتركة للتصدي للمخاطر الوبائية بالقنفذة.

جاء ذلك بحضور الجهات ذات العلاقة الأمنية والخدمية، حيث تم استعراض الاستعدادات لكل جهة للتصدي لأي طارئ، حيث حث الجميع على بذل مزيد من الجهد والمتابعة للأعمال القائمة ومواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية؛ لضمان توحيد الجهود؛ من أجل المحافظة على الصحة العامة.

وخلال اللقاء، شدّد "القباع" على الالتزام بالأوامر السامية، والتي بلغت من جهات الاختصاص، حاثاً الجميع على العمل من أجل المصلحة العامة، ومنوهاً إلى عدم نشر الشائعات وتناقلها، وأخذ الأخبار من المصادر الرسمية.