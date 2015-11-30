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سفير خادم الحرمين لدى كوريا يزور وكالة "يونهاب" باللغة العربية

أكد أنها تُقدم خدمة مفيدة لكل العرب عبر أخبارها التي تنشرها

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض بن أحمد المباركي، اليوم، وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" باللغة العربية.

وأوضح السفير، خلال لقائه رئيس الوكالة جو سونغ بو، أن وكالة "يونهاب" للأنباء باللغة العربية تُقدم خدمة مفيدة لكل العرب، وأن السفارة تستفيد من أخبارها التي تنشرها.

من ناحيته، ذكر رئيس وكالة "يونهاب"، أن العلاقات بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية قديمة وجيدة ومتميزة في جميع المجالات، مشيداً بالتعاون القائم بين وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" ووكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى مشاركة وكالة الأنباء السعودية في معرض الصور الإعلامية الدولي تحت عنوان "مشاهد مكافحة كوفيد - 19" الذي تنظمه "يونهاب" في العاصمة سيئول حاليًا.

وقدم "المباركي" لرئيس "يونهاب"، موجزًا عن وضع "كورونا" المستجد في المملكة والمجهودات التي قامت وتقوم بها الحكومة لمكافحة الجائحة.

وأشاد بما قدمته كوريا من نموذج ممتاز في مكافحة كوفيد-19، موضحاً أن الكثير من الدول في العالم استفادت من البرامج الكورية في مكافحة كوفيد-19.

واتفق السفير ورئيس "يونهاب" على مواصلة التعاون الإعلامي القائم بين البلدين الصديقين.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض بن أحمد المباركي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير خادم الحرمين لدى كوريا يزور وكالة "يونهاب" باللغة العربية
سبق

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض بن أحمد المباركي، اليوم، وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" باللغة العربية.

وأوضح السفير، خلال لقائه رئيس الوكالة جو سونغ بو، أن وكالة "يونهاب" للأنباء باللغة العربية تُقدم خدمة مفيدة لكل العرب، وأن السفارة تستفيد من أخبارها التي تنشرها.

من ناحيته، ذكر رئيس وكالة "يونهاب"، أن العلاقات بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية قديمة وجيدة ومتميزة في جميع المجالات، مشيداً بالتعاون القائم بين وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" ووكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى مشاركة وكالة الأنباء السعودية في معرض الصور الإعلامية الدولي تحت عنوان "مشاهد مكافحة كوفيد - 19" الذي تنظمه "يونهاب" في العاصمة سيئول حاليًا.

وقدم "المباركي" لرئيس "يونهاب"، موجزًا عن وضع "كورونا" المستجد في المملكة والمجهودات التي قامت وتقوم بها الحكومة لمكافحة الجائحة.

وأشاد بما قدمته كوريا من نموذج ممتاز في مكافحة كوفيد-19، موضحاً أن الكثير من الدول في العالم استفادت من البرامج الكورية في مكافحة كوفيد-19.

واتفق السفير ورئيس "يونهاب" على مواصلة التعاون الإعلامي القائم بين البلدين الصديقين.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
02:24 PM

سفير خادم الحرمين لدى كوريا يزور وكالة "يونهاب" باللغة العربية

أكد أنها تُقدم خدمة مفيدة لكل العرب عبر أخبارها التي تنشرها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض بن أحمد المباركي، اليوم، وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" باللغة العربية.

وأوضح السفير، خلال لقائه رئيس الوكالة جو سونغ بو، أن وكالة "يونهاب" للأنباء باللغة العربية تُقدم خدمة مفيدة لكل العرب، وأن السفارة تستفيد من أخبارها التي تنشرها.

من ناحيته، ذكر رئيس وكالة "يونهاب"، أن العلاقات بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية قديمة وجيدة ومتميزة في جميع المجالات، مشيداً بالتعاون القائم بين وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" ووكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى مشاركة وكالة الأنباء السعودية في معرض الصور الإعلامية الدولي تحت عنوان "مشاهد مكافحة كوفيد - 19" الذي تنظمه "يونهاب" في العاصمة سيئول حاليًا.

وقدم "المباركي" لرئيس "يونهاب"، موجزًا عن وضع "كورونا" المستجد في المملكة والمجهودات التي قامت وتقوم بها الحكومة لمكافحة الجائحة.

وأشاد بما قدمته كوريا من نموذج ممتاز في مكافحة كوفيد-19، موضحاً أن الكثير من الدول في العالم استفادت من البرامج الكورية في مكافحة كوفيد-19.

واتفق السفير ورئيس "يونهاب" على مواصلة التعاون الإعلامي القائم بين البلدين الصديقين.

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