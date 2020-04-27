6 مدن سعودية تسجل 1125 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم
إجمالي الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة بلغ 1289 شخصاً
سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وبيش، والجبيل" 1125 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1289 حالة.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 18811 حالة.
وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2531 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 144 حالة وفاة.
6 مدن سعودية تسجل 1125 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-04-27
سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وبيش، والجبيل" 1125 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1289 حالة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 18811 حالة.
وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2531 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 144 حالة وفاة.
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
03:54 PM
6 مدن سعودية تسجل 1125 إصابة جديدة بـ"كورونا".. اليوم
إجمالي الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة بلغ 1289 شخصاً
سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وبيش، والجبيل" 1125 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1289 حالة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 18811 حالة.
وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2531 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 144 حالة وفاة.