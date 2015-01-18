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قُطعت أوتارها.. جراحة دقيقة في جدة تنقذ يد مريضة من عجز مستديم

أجراها فريق طبي بمستشفى "المؤسس".. والحالة مستقرة وبصحة جيدة

نَجَح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إجراء جراحة عاجلة ودقيقة لإصلاح الأوتار المقطوعة باليد اليسرى لمواطنة.

وأوضحت "صحة جدة"، أن المصابة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من قطع جلدي بالغ في الرسغ الأيسر، مصاحب لقطع في أوتار العضلات؛ مما كاد يؤدي إلى عجز مستديم باليد، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة؛ تمهيدًا لإجراء العملية وبشكل عاجل، وتم تخدير المصابة بالكامل، بعدها تم إيقاف النزيف مع ملاحظة استقرار العلامات الحيوية.

وقد أُجري بعد ذلك استكشاف لجرح الرسغ بواسطة ضاغط الأوعية؛ بهدف السماح برؤية تشريح الرسغ، واتضح وجود وترين للعضلات الفاردة والباعد للإبهام، مقطوعة، وسحبت داخل الجلد، وتم إخراجها وتخييطها بطرفها التشريحي الصحيح، وتتمتع المريضة حاليًا بصحة جيدة، وحالتها مستقرة ولله الحمد.

ولفت المشرف على الحالة "الدكتور أنمار" إلى أن هذا النوع من الجراحات دقيقة جدًّا؛ لأنها تحتاج إلى العودة للوضع السابق للإصابة؛ وإلا فإنه سيحدث حتمًا عجز في حركة اليد، ولذلك لا بد أن يقوم بها جراحون متخصصون.

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قُطعت أوتارها.. جراحة دقيقة في جدة تنقذ يد مريضة من عجز مستديم
سبق

نَجَح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إجراء جراحة عاجلة ودقيقة لإصلاح الأوتار المقطوعة باليد اليسرى لمواطنة.

وأوضحت "صحة جدة"، أن المصابة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من قطع جلدي بالغ في الرسغ الأيسر، مصاحب لقطع في أوتار العضلات؛ مما كاد يؤدي إلى عجز مستديم باليد، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة؛ تمهيدًا لإجراء العملية وبشكل عاجل، وتم تخدير المصابة بالكامل، بعدها تم إيقاف النزيف مع ملاحظة استقرار العلامات الحيوية.

وقد أُجري بعد ذلك استكشاف لجرح الرسغ بواسطة ضاغط الأوعية؛ بهدف السماح برؤية تشريح الرسغ، واتضح وجود وترين للعضلات الفاردة والباعد للإبهام، مقطوعة، وسحبت داخل الجلد، وتم إخراجها وتخييطها بطرفها التشريحي الصحيح، وتتمتع المريضة حاليًا بصحة جيدة، وحالتها مستقرة ولله الحمد.

ولفت المشرف على الحالة "الدكتور أنمار" إلى أن هذا النوع من الجراحات دقيقة جدًّا؛ لأنها تحتاج إلى العودة للوضع السابق للإصابة؛ وإلا فإنه سيحدث حتمًا عجز في حركة اليد، ولذلك لا بد أن يقوم بها جراحون متخصصون.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
10:17 AM

قُطعت أوتارها.. جراحة دقيقة في جدة تنقذ يد مريضة من عجز مستديم

أجراها فريق طبي بمستشفى "المؤسس".. والحالة مستقرة وبصحة جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نَجَح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إجراء جراحة عاجلة ودقيقة لإصلاح الأوتار المقطوعة باليد اليسرى لمواطنة.

وأوضحت "صحة جدة"، أن المصابة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من قطع جلدي بالغ في الرسغ الأيسر، مصاحب لقطع في أوتار العضلات؛ مما كاد يؤدي إلى عجز مستديم باليد، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة؛ تمهيدًا لإجراء العملية وبشكل عاجل، وتم تخدير المصابة بالكامل، بعدها تم إيقاف النزيف مع ملاحظة استقرار العلامات الحيوية.

وقد أُجري بعد ذلك استكشاف لجرح الرسغ بواسطة ضاغط الأوعية؛ بهدف السماح برؤية تشريح الرسغ، واتضح وجود وترين للعضلات الفاردة والباعد للإبهام، مقطوعة، وسحبت داخل الجلد، وتم إخراجها وتخييطها بطرفها التشريحي الصحيح، وتتمتع المريضة حاليًا بصحة جيدة، وحالتها مستقرة ولله الحمد.

ولفت المشرف على الحالة "الدكتور أنمار" إلى أن هذا النوع من الجراحات دقيقة جدًّا؛ لأنها تحتاج إلى العودة للوضع السابق للإصابة؛ وإلا فإنه سيحدث حتمًا عجز في حركة اليد، ولذلك لا بد أن يقوم بها جراحون متخصصون.

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