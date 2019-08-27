احتفل مساء الأربعاء أحمد ممدوح عداوي بزواجه من ابنة علي المالكي بإحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور الأمير محمد بن فهد بن مقرن آل سعود وعدد محدود من الأقارب والأصدقاء وفقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
"عداوي" يحتفل بزواجه في جدة
احتفل مساء الأربعاء أحمد ممدوح عداوي بزواجه من ابنة علي المالكي بإحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور الأمير محمد بن فهد بن مقرن آل سعود وعدد محدود من الأقارب والأصدقاء وفقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
اعلان
"عداوي" يحتفل بزواجه في جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-27
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
12:24 AM
"عداوي" يحتفل بزواجه في جدة
احتفل مساء الأربعاء أحمد ممدوح عداوي بزواجه من ابنة علي المالكي بإحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور الأمير محمد بن فهد بن مقرن آل سعود وعدد محدود من الأقارب والأصدقاء وفقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
اعلان
201,250 سيارة ..
05 يوليو
10,087
38 مليار ..
23 يوليو
13,458
2.5 مليار ..
30 يناير
14,716
91 مليار ..
29 يناير
33,592
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!
محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها
حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج
مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا
سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين
بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة
علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!
عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!
بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!
محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة
عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!
محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!
عبدالمحسن الحارثي