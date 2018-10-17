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الرئيس الفلسطيني يغادر الرياض

"محمد بن عبدالرحمن" كان في وداعه

غادر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرياض، اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف "الوزير المرافق"، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.

رئيس دولة فلسطين محمود عباس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس الفلسطيني يغادر الرياض
سبق

غادر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرياض، اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف "الوزير المرافق"، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
01:55 PM

الرئيس الفلسطيني يغادر الرياض

"محمد بن عبدالرحمن" كان في وداعه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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غادر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرياض، اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف "الوزير المرافق"، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.

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