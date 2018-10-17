وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف "الوزير المرافق"، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.

غادر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرياض، اليوم.

الرئيس الفلسطيني يغادر الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-17 غادر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرياض، اليوم. وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف "الوزير المرافق"، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 01:55 PM

الرئيس الفلسطيني يغادر الرياض "محمد بن عبدالرحمن" كان في وداعه





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غادر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرياض، اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف "الوزير المرافق"، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.