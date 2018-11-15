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القنصل البريطاني بجدة يثمّن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن

قال: منظومة الحج والعمرة تشهد تطوراً على جميع الأصعدة التقنية والخدمية

ثمّن قنصل عام بريطانيا بجدة؛ المندوب الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي سيف الدين آشر؛ الخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- لضيوف الرحمن، وما تشهده منظومة خدمات الحج والعمرة من تطور على جميع الأصعدة التقنية والخدمية، التي أسهمت -بفضل الله تعالى- في تيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين.

وأعرب آشر؛ خلال لقائه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق بن محمد عنقاوي؛ عن اعتزازه بالجهود، التي تقوم بها وزارة الحج والعمرة، لتسهيل قدوم المسلمين لأداء المناسك وتحسين تجربتهم خلال رحلتهم الإيمانية بما تسخره المملكة من إمكانات وخدمات مثالية في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة، مشيداً بجهود مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا في خدمة وراحة الحجاج القادمين من بريطانيا.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة طارق بن محمد عنقاوي؛ عن شكره للقنصل العام البريطاني على تعاونه مع المؤسسة، وحرصه على تدعيم التواصل، ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالحجاج البريطانيين والخدمات المقدمة لهم بأرقى المستويات، التي تحقق توجيهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- الرامية إلى تسخير كامل الموارد البشرية والخدمية والتقنية لحجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم في راحة واطمئنان.

القنصل البريطاني منظمة التعاون الإسلامي جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنصل البريطاني بجدة يثمّن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن
سبق

ثمّن قنصل عام بريطانيا بجدة؛ المندوب الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي سيف الدين آشر؛ الخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- لضيوف الرحمن، وما تشهده منظومة خدمات الحج والعمرة من تطور على جميع الأصعدة التقنية والخدمية، التي أسهمت -بفضل الله تعالى- في تيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين.

وأعرب آشر؛ خلال لقائه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق بن محمد عنقاوي؛ عن اعتزازه بالجهود، التي تقوم بها وزارة الحج والعمرة، لتسهيل قدوم المسلمين لأداء المناسك وتحسين تجربتهم خلال رحلتهم الإيمانية بما تسخره المملكة من إمكانات وخدمات مثالية في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة، مشيداً بجهود مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا في خدمة وراحة الحجاج القادمين من بريطانيا.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة طارق بن محمد عنقاوي؛ عن شكره للقنصل العام البريطاني على تعاونه مع المؤسسة، وحرصه على تدعيم التواصل، ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالحجاج البريطانيين والخدمات المقدمة لهم بأرقى المستويات، التي تحقق توجيهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- الرامية إلى تسخير كامل الموارد البشرية والخدمية والتقنية لحجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم في راحة واطمئنان.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
01:51 PM

القنصل البريطاني بجدة يثمّن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن

قال: منظومة الحج والعمرة تشهد تطوراً على جميع الأصعدة التقنية والخدمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ثمّن قنصل عام بريطانيا بجدة؛ المندوب الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي سيف الدين آشر؛ الخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- لضيوف الرحمن، وما تشهده منظومة خدمات الحج والعمرة من تطور على جميع الأصعدة التقنية والخدمية، التي أسهمت -بفضل الله تعالى- في تيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين.

وأعرب آشر؛ خلال لقائه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق بن محمد عنقاوي؛ عن اعتزازه بالجهود، التي تقوم بها وزارة الحج والعمرة، لتسهيل قدوم المسلمين لأداء المناسك وتحسين تجربتهم خلال رحلتهم الإيمانية بما تسخره المملكة من إمكانات وخدمات مثالية في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة، مشيداً بجهود مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا في خدمة وراحة الحجاج القادمين من بريطانيا.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة طارق بن محمد عنقاوي؛ عن شكره للقنصل العام البريطاني على تعاونه مع المؤسسة، وحرصه على تدعيم التواصل، ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالحجاج البريطانيين والخدمات المقدمة لهم بأرقى المستويات، التي تحقق توجيهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- الرامية إلى تسخير كامل الموارد البشرية والخدمية والتقنية لحجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم في راحة واطمئنان.

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