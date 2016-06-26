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"الصحة": تسجيل 1301 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1376 خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا.. الإصابات اليومية بـ"كورونا" تتجاوز 21 ألفاً

مع أكبر قفزة في حصيلة الوفيات منذ أواخر العام الماضي

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، لأول مرة منذ يناير الماضي، حاجز الـ 21 ألفاً، مع تسجيل أكبر قفزة في حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ أواخر العام الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، رصد 21665 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 20393 إصابة في اليوم السابق؛ ما يمثل أكبر حصيلة منذ 21 يناير الماضي.

وبحسب "روسيا اليوم"، تمّ تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو (8457 حالة) ومقاطعتها (2504 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1247 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 619 حالة وفاة (مقابل 601 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر زيادة منذ 24 ديسمبر العام الماضي، فيما تماثل 14347 مريضاً للشفاء.

وشهدت روسيا، إجمالا منذ بداية الجائحة، تسجيل خمسة ملايين و430753 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 132683 حالة وفاة، و354084 حالة نشطة، وأربعة ملايين و943986 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 147.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ "كوفيد-19"، منها 510 آلاف خلال آخر 24 ساعة.

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روسيا.. الإصابات اليومية بـ"كورونا" تتجاوز 21 ألفاً
سبق

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، لأول مرة منذ يناير الماضي، حاجز الـ 21 ألفاً، مع تسجيل أكبر قفزة في حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ أواخر العام الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، رصد 21665 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 20393 إصابة في اليوم السابق؛ ما يمثل أكبر حصيلة منذ 21 يناير الماضي.

وبحسب "روسيا اليوم"، تمّ تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو (8457 حالة) ومقاطعتها (2504 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1247 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 619 حالة وفاة (مقابل 601 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر زيادة منذ 24 ديسمبر العام الماضي، فيما تماثل 14347 مريضاً للشفاء.

وشهدت روسيا، إجمالا منذ بداية الجائحة، تسجيل خمسة ملايين و430753 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 132683 حالة وفاة، و354084 حالة نشطة، وأربعة ملايين و943986 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 147.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ "كوفيد-19"، منها 510 آلاف خلال آخر 24 ساعة.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
01:11 PM

روسيا.. الإصابات اليومية بـ"كورونا" تتجاوز 21 ألفاً

مع أكبر قفزة في حصيلة الوفيات منذ أواخر العام الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، لأول مرة منذ يناير الماضي، حاجز الـ 21 ألفاً، مع تسجيل أكبر قفزة في حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ أواخر العام الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، رصد 21665 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 20393 إصابة في اليوم السابق؛ ما يمثل أكبر حصيلة منذ 21 يناير الماضي.

وبحسب "روسيا اليوم"، تمّ تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو (8457 حالة) ومقاطعتها (2504 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1247 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 619 حالة وفاة (مقابل 601 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر زيادة منذ 24 ديسمبر العام الماضي، فيما تماثل 14347 مريضاً للشفاء.

وشهدت روسيا، إجمالا منذ بداية الجائحة، تسجيل خمسة ملايين و430753 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 132683 حالة وفاة، و354084 حالة نشطة، وأربعة ملايين و943986 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 147.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ "كوفيد-19"، منها 510 آلاف خلال آخر 24 ساعة.

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