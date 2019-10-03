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أسعار النفط تستقر ومزيج برنت 57.66 دولار للبرميل

المؤشرات القياسية للأسهم العالمية بلغت أدنى مستوياتها

استقرت العقود الآجلة للنفط إلى حد كبير، اليوم الخميس، متخليةً عن مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، في الوقت الذي طغت فيه المخاوف بشأن تدهور آفاق الاقتصاد العالمي، والتي أضرت بشدة بالأسعار في الجلسة السابقة على آمال متواضعة بإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفق "رويترز" بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ثلاثة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 57.66 دولار للبرميل، بعد أن هبطت اثنين بالمائة في الجلسة السابقة.

في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 بالمائة إلى 52.73 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.8 بالمائة يوم الأربعاء.

وبلغت المؤشرات القياسية للأسهم العالمية أدنى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء في الوقت الذي غذت فيه مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وأرباح ضعيفة في أوروبا المخاوف من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق صوب الركود.

وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة إن السوق تركز ”اهتمامها بوضوح“ على الأثر المحتمل لضعف النمو الاقتصادي على طلب النفط، مع تراجع المسائل المتعلقة بالإمدادات لتحتل مكانة أقل أهمية في الوقت الحالي.

كما تضررت الثقة أيضاً في الجلسة السابقة جراء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين بزيادتها 1.6 مليون برميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تستقر ومزيج برنت 57.66 دولار للبرميل
سبق

استقرت العقود الآجلة للنفط إلى حد كبير، اليوم الخميس، متخليةً عن مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، في الوقت الذي طغت فيه المخاوف بشأن تدهور آفاق الاقتصاد العالمي، والتي أضرت بشدة بالأسعار في الجلسة السابقة على آمال متواضعة بإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفق "رويترز" بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ثلاثة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 57.66 دولار للبرميل، بعد أن هبطت اثنين بالمائة في الجلسة السابقة.

في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 بالمائة إلى 52.73 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.8 بالمائة يوم الأربعاء.

وبلغت المؤشرات القياسية للأسهم العالمية أدنى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء في الوقت الذي غذت فيه مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وأرباح ضعيفة في أوروبا المخاوف من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق صوب الركود.

وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة إن السوق تركز ”اهتمامها بوضوح“ على الأثر المحتمل لضعف النمو الاقتصادي على طلب النفط، مع تراجع المسائل المتعلقة بالإمدادات لتحتل مكانة أقل أهمية في الوقت الحالي.

كما تضررت الثقة أيضاً في الجلسة السابقة جراء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين بزيادتها 1.6 مليون برميل.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
11:08 AM

أسعار النفط تستقر ومزيج برنت 57.66 دولار للبرميل

المؤشرات القياسية للأسهم العالمية بلغت أدنى مستوياتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقرت العقود الآجلة للنفط إلى حد كبير، اليوم الخميس، متخليةً عن مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، في الوقت الذي طغت فيه المخاوف بشأن تدهور آفاق الاقتصاد العالمي، والتي أضرت بشدة بالأسعار في الجلسة السابقة على آمال متواضعة بإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفق "رويترز" بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ثلاثة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 57.66 دولار للبرميل، بعد أن هبطت اثنين بالمائة في الجلسة السابقة.

في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 بالمائة إلى 52.73 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.8 بالمائة يوم الأربعاء.

وبلغت المؤشرات القياسية للأسهم العالمية أدنى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء في الوقت الذي غذت فيه مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وأرباح ضعيفة في أوروبا المخاوف من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق صوب الركود.

وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة إن السوق تركز ”اهتمامها بوضوح“ على الأثر المحتمل لضعف النمو الاقتصادي على طلب النفط، مع تراجع المسائل المتعلقة بالإمدادات لتحتل مكانة أقل أهمية في الوقت الحالي.

كما تضررت الثقة أيضاً في الجلسة السابقة جراء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين بزيادتها 1.6 مليون برميل.

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