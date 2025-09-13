جدة.. جولات أمنية ميدانية بالواجهة البحرية لتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

حرّرت مخالفات لعدم استخدام الكمامة وسط مطالبات للمتنزهين بالتقيد بالاشتراطات

نفّذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرّمة جولات ميدانية على الواجهة البحرية بمحافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدّس الزوّار في المواقع السياحية.

وتمّ تحرير مخالفات بحق الذين لم يتقيدوا بالإجراءات الوقائية خوفاً من فيروس كورونا، وطالبوا المتنزهين بضرورة التقيد بالاشتراطات الوقائية.