"كريستال ريزن".. مميزات مبهرة واستعمالات متعددة

تنتجه "دهانات الجزيرة" لإبداع تحفتك الفنية في عالم التصميم والديكور

ما هو "كريستال ريزن"؟

إن الريزن مادة ذات طبيعة سائلة وتمتاز بدرجة عالية من الشفافية مما يجعلها مادة نقية، وتتحول هذه المادة من حالتها السائلة إلى حالة متماسكة وصلبة عند جفافها على أي سطح أو قالب يتم تطبيقها عليه، ويكتسب السطح المُشكّل بالريزن مظهراً كريستالياً جذاباً ونقياً، ويمتاز بسهولة الاستخدام في أعمال التشكيل والتزيين المختلفة، مما يعدّد من إمكانية استعماله في الكثير من الأعمال، كما يوفر منتج "كريستال ريزن" مظهراً طبيعياً خلّاباً حيث يمكن استخدام عناصر أخرى معه مثل دمج أوراق الشجر أو بتلات الورد مع العمل النهائي.

كيف نستخدم "كريستال ريزن" في الديكور؟

يتميّز "كريستال ريزن" باستخداماته المتعددة في عالم الديكور والتصميم، فهو يضفي لمسة ساحرة على أي قطعة فنية يقوم بتشكيلها لينتج منها قطعة جمالية مبتكرة، بالإضافة إلى أنه يتم استخدامه لملء كافة الفراغات في الأسطح الخشبية المختلفة، مما يغيّر من مظهرها إلى لوحة فنية فريدة، وتتعدد المظاهر التي يمنحها "كريستال ريزن" بطريقة تمنحك مظهراً براقاً ولامعاً لأي قطعة فنية أو مظهراً رخامياً راقٍ وجذاب، ويعتمد ذلك على إبداع من يعمل عليه.

مميزات منتج "الجزيرة كريستال ريزن"

يمتلك "كريستال ريزن" الذي تنتجه "دهانات الجزيرة" عدة مميزات تغري أي شخص مهتم بعالم الديكور والدهانات باستخدامه، وهي كما يلي:

● يتميز الريزن بدرجة عالية من الشفافية بالإضافة إلى كونه مادة ذات درجة نقاء كبيرة.

● لا يحتوي على أي فقاعات لذلك يشكّل سطحاً أملساً وناعماً.

● يقاوم نشأة أي اصفرار على السطح.

● يتميز بالصلابة والمتانة بعد جفاف السطح.

● يقاوم الخدوش.

● من السهل جداً خلط "كريستال ريزن" وصبّه في كافة القوالب بأشكالها المختلفة.

● يقاوم المياه بالإضافة إلى المواد الكيميائية المختلفة.

● يتميز بأن تسويته تتم بشكل ذاتي وبسيط.

● يمكن إضافة أي لون على مادة "كريستال ريزن" وذلك للحصول على الدرجة المرغوب فيها.

● رائحته غير فوّاحة.

● لا يحتوي على أي مذيبات.



خطوات استخدام "كريستال ريزن" على الأسطح المختلفة



يتميّز "كريستال ريزن" بسهولة الاستخدام، وتوضح "دهانات الجزيرة" في النقاط الآتية أهم خطوات استخدامه:



● القيام بإعداد القوالب المستخدمة في أعمال الديكور، ويجب أن تُصنع من مواد غير قابلة للالتصاق.

● خلط كميات مناسبة من منتج "كريستال ريزن" ومن ثم تشكيل القطعة بطبقة خفيفة من "كريستال ريزن"، وتركها حتى تجف.

● توزيع تلك الأشكال المختلفة في القوالب، والعمل على تثبيتها بداخلها.

● خلط المصلّب والأساس.

● القيام بصبّ منتج "الجزيرة كريستال ريزن" بشكل تدريجي على القالب وتوزيعه توزيعاً جيداً، ومن الجدير بالذكر أنه ينبغي القيام بالصبّ على مرحلة واحدة إذا كانت السماكة المطلوبة أقل من 2 سم، بينما إذا كانت أكثر من ذلك، فيتمّ الصبّ على عدّة مراحل.

● يُنصح باستخدام الهواء الساخن أحياناً عن طريق ما يعرف بالسشوار للتمكّن من إزالة أي فقاعات.

● إزالة كافة القوالب بعد يوم كامل من انتهاء عملية الصبّ.

● الصنفرة بعد ثلاثة أيام وعند درجة حرارة خمس وعشرين درجة مئوية، والهدف هو التخلّص من أي زوائد أو حواف متكوّنة نتيجة الصبّ.

● البدء في التلميع بعد ذلك.



إرشادات مهمة عند استخدام "كريستال ريزن" في الديكورات المختلفة



لكي نتمكّن من الحصول على تصاميم ديكور مبتكرة باستخدام "كريستال ريزن" يجب الالتزام بالتعليمات الآتية:



1. يجب استخدام أداة مناسبة لتحريكه بسلاسة.

2. استخدام قوالب مصنوعة من مواد غير قابلة للالتصاق.

3. لا يمكن تخفيفه.

4. يجب الانتظار لسبعة أيام ليجفّ.

هل تستخدم مادة الريزن للأرضيات؟

تستخدم مادة "كريستال ريزن" غالباً على اللوحات الفنية أو القطع الخشبية، لكن في حال أردت منتجاً يمكن تطبيقه على الأرضيات، فإن "دهانات الجزيرة" تقترح لك منتج ثري دي فلورينج، وهو دهان أرضيات إيبوكسي يُصبّ بعد تثبيت الملصقات الفنيّة، لمنح تصميم الأرضية عمقاً بصرياً وحماية جيدة.

شارك تجربتك لكريستال ريزن على حسابات "دهانات الجزيرة" في مواقع التواصل الاجتماعي: انستغرام - تويتر- فيسبوك - يوتيوب