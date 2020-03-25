ارتفاع مصابي "كورونا" في روسيا إلى 658 حالة
الإصابات سجّلت في 55 منطقة وإقليمًا بالبلاد
أعلنت السلطات الروسية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 658 إصابة.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، قولها: الإصابات بفيروس كورونا سجلت في 55 منطقة وإقليمًا.
فيروس كورونا الجديد
روسيا
ارتفاع مصابي "كورونا" في روسيا إلى 658 حالة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-25
أعلنت السلطات الروسية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 658 إصابة.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، قولها: الإصابات بفيروس كورونا سجلت في 55 منطقة وإقليمًا.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:02 PM
ارتفاع مصابي "كورونا" في روسيا إلى 658 حالة
الإصابات سجّلت في 55 منطقة وإقليمًا بالبلاد
أعلنت السلطات الروسية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 658 إصابة.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، قولها: الإصابات بفيروس كورونا سجلت في 55 منطقة وإقليمًا.