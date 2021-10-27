استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال اللبناني، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمّن رفض الكويت لتصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي تجاه السعودية والإمارات.
الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات "قرداحي"
استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال اللبناني، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمّن رفض الكويت لتصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي تجاه السعودية والإمارات.
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الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات "قرداحي"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-27
27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
03:28 PM
الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات "قرداحي"
استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال اللبناني، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمّن رفض الكويت لتصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي تجاه السعودية والإمارات.
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