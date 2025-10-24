وزير الثقافة يعتمد خطة الفنون التقليدية في المجمع الملكي للفنون

يستهدف ألف طالب ومتدرّب في البرامج طويلة وقصيرة المدى

اعتمد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ وزير الثقافة، اليوم، في الرياض, خطة انطلاقة معهد الفنون التقليدية في المجمع الملكي للفنون.

وسيبدأ المعهد استقبال طلبات الالتحاق به في خريف 2020م، فيما يستهدف ألف طالب ومتدرّب في البرامج طويلة وقصيرة المدى.

ويهدف معهد الفنون التقليدية، إلى الحفاظ على الهوية المحلية من خلال تعليم الفنون، والإسهام في حفظ التراث السعودي وصونه وتطويره وتخريج ممارسين مؤهلين لهذا الغرض، والعمل على التوعية بالفنون ورفع قيمة الفنان من خلال برامج يقوم بها أو من خلال الشراكة مع القطاعات المعنية، وتعليم الفنون والحرف اليدوية عن طريق برامج معتمدة، إضافة إلى القيام بشراكات أكاديمية مع الجامعات المختلفة لتوفير برامج تعليمية.

ويأتي نشاط المعهد ضمن مبادرة أكاديميات الفنون التي أعلن عنها ضمن الحزمة الأولى من مبادرة وزارة الثقافة في مارس الماضي ومبادرات برنامج جودة الحياة.

وكان وزير الثقافة قد أعلن في أغسطس الماضي، البدء بدراسة الأكاديميات حسب حاجة السوق، حيث تكون الأولى متخصصة في التراث والفنون التقليدية والحرف.