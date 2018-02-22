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100 غواص و150 طالباً في حملة "بيئة بلا نفايات" ببحر جدة

تقام في فبراير من كل عام لتوعية المجتمع بأهمية ثقافة التدوير

تدشن الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية بالمملكة حملتها لمبادرة "بيئة بلا نفايات" بمكارم النخيل بمحافظة جدة، الأحد المقبل، بمشاركة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وفريق السلام السعودي للغوص والعديد من الفرق التطوعية، حيث ينفذ الحملة 100 غواص و150 من طلاب المدارس.

وتأتي هذه الحملة حرصاً عى حماية الشعاب المرجانية والأحياء المختلفة، وتكريساً لمبادرة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات الخاصة بوقف ظاهرة رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة، وحث المجتمع على إعادة استخدامها وتدويرها.

وتهدف هذه الحملة، التي تقام في شهر فبراير سنوياً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى زيادة الوعي بكمية النفايات الملقاة، والحث على الحد من الهدر وتشجيع إعادة التدوير، والتأكيد على جمال البيئة ودفع الشركات والأفراد إلى ضمان أن تظل البيئة طبيعية بقدر الإمكان، كما تهدف إلى تحفيز طلاب المدارس على التوقف عن رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة وحثهم على فرزها وتدويرها، وتعزيز ثقافة التدوير.

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100 غواص و150 طالباً في حملة "بيئة بلا نفايات" ببحر جدة
سبق

تدشن الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية بالمملكة حملتها لمبادرة "بيئة بلا نفايات" بمكارم النخيل بمحافظة جدة، الأحد المقبل، بمشاركة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وفريق السلام السعودي للغوص والعديد من الفرق التطوعية، حيث ينفذ الحملة 100 غواص و150 من طلاب المدارس.

وتأتي هذه الحملة حرصاً عى حماية الشعاب المرجانية والأحياء المختلفة، وتكريساً لمبادرة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات الخاصة بوقف ظاهرة رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة، وحث المجتمع على إعادة استخدامها وتدويرها.

وتهدف هذه الحملة، التي تقام في شهر فبراير سنوياً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى زيادة الوعي بكمية النفايات الملقاة، والحث على الحد من الهدر وتشجيع إعادة التدوير، والتأكيد على جمال البيئة ودفع الشركات والأفراد إلى ضمان أن تظل البيئة طبيعية بقدر الإمكان، كما تهدف إلى تحفيز طلاب المدارس على التوقف عن رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة وحثهم على فرزها وتدويرها، وتعزيز ثقافة التدوير.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:05 PM

100 غواص و150 طالباً في حملة "بيئة بلا نفايات" ببحر جدة

تقام في فبراير من كل عام لتوعية المجتمع بأهمية ثقافة التدوير

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,942

تدشن الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية بالمملكة حملتها لمبادرة "بيئة بلا نفايات" بمكارم النخيل بمحافظة جدة، الأحد المقبل، بمشاركة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وفريق السلام السعودي للغوص والعديد من الفرق التطوعية، حيث ينفذ الحملة 100 غواص و150 من طلاب المدارس.

وتأتي هذه الحملة حرصاً عى حماية الشعاب المرجانية والأحياء المختلفة، وتكريساً لمبادرة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات الخاصة بوقف ظاهرة رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة، وحث المجتمع على إعادة استخدامها وتدويرها.

وتهدف هذه الحملة، التي تقام في شهر فبراير سنوياً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى زيادة الوعي بكمية النفايات الملقاة، والحث على الحد من الهدر وتشجيع إعادة التدوير، والتأكيد على جمال البيئة ودفع الشركات والأفراد إلى ضمان أن تظل البيئة طبيعية بقدر الإمكان، كما تهدف إلى تحفيز طلاب المدارس على التوقف عن رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة وحثهم على فرزها وتدويرها، وتعزيز ثقافة التدوير.

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