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"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في جدة إلى 8368

سجلت 391 حالة شفاء اليوم مقابل 325 إصابة

سجلت محافظة جدة، اليوم، 391 متعافياً من فيروس كورونا، بينما بلغ عدد حالات الإصابات الجديدة بالمحافظة اليوم 325 مصاباً.

ووصل إجمالي المتعافين من الفيروس في جدة إلى 8368 متعافياً، لتحلّ في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4632 حالة، حيث جاءت ثالثاً بعد الرياض ومكة المكرمة، وبلغ عدد المصابين فيها 13140 مصاباً في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم، تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 78541 حالة، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 51.022.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في جدة إلى 8368
سبق

سجلت محافظة جدة، اليوم، 391 متعافياً من فيروس كورونا، بينما بلغ عدد حالات الإصابات الجديدة بالمحافظة اليوم 325 مصاباً.

ووصل إجمالي المتعافين من الفيروس في جدة إلى 8368 متعافياً، لتحلّ في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4632 حالة، حيث جاءت ثالثاً بعد الرياض ومكة المكرمة، وبلغ عدد المصابين فيها 13140 مصاباً في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم، تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 78541 حالة، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 51.022.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
05:20 PM

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في جدة إلى 8368

سجلت 391 حالة شفاء اليوم مقابل 325 إصابة

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عبدالله الراجحي - جدة
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492

سجلت محافظة جدة، اليوم، 391 متعافياً من فيروس كورونا، بينما بلغ عدد حالات الإصابات الجديدة بالمحافظة اليوم 325 مصاباً.

ووصل إجمالي المتعافين من الفيروس في جدة إلى 8368 متعافياً، لتحلّ في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4632 حالة، حيث جاءت ثالثاً بعد الرياض ومكة المكرمة، وبلغ عدد المصابين فيها 13140 مصاباً في الترتيب الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم، تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 78541 حالة، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 51.022.

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