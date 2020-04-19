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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 6678.44 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 46.75 نقطة ليقفل عند مستوى 6678.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 138 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات الوطنية، وبحر العرب، والعالمية، وبترو رابغ، وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات باعظيم، وجبسكو، ودور، وأنابيب، وطباعة وتغليف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و3.08%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وبترو رابغ، وسيرا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً ًبالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، وسيرا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 676 نقطة ليقفل عند مستوى 7541.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 59 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 912 ألف سهم تقاسمتها 1866 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 6678.44 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 46.75 نقطة ليقفل عند مستوى 6678.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 138 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات الوطنية، وبحر العرب، والعالمية، وبترو رابغ، وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات باعظيم، وجبسكو، ودور، وأنابيب، وطباعة وتغليف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و3.08%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وبترو رابغ، وسيرا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً ًبالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، وسيرا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 676 نقطة ليقفل عند مستوى 7541.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 59 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 912 ألف سهم تقاسمتها 1866 صفقة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
02:14 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 6678.44 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 46.75 نقطة ليقفل عند مستوى 6678.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 138 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات الوطنية، وبحر العرب، والعالمية، وبترو رابغ، وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات باعظيم، وجبسكو، ودور، وأنابيب، وطباعة وتغليف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و3.08%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وبترو رابغ، وسيرا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً ًبالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، وسيرا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 676 نقطة ليقفل عند مستوى 7541.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 59 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 912 ألف سهم تقاسمتها 1866 صفقة.

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