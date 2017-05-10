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البنك الأهلي يُطلق خدمة تقسيط المشتريات بـ 0 % معدل نسبة سنوي عبر البطاقة الائتمانية

في إطار جهود الحد من تداعيات كورونا وضمن خدمة الدفع الذكي الجديدة

أعلن البنك الأهلي التجاري إطلاق خدمة تقسيط المشتريات عبر بطاقة الأهلي الائتمانية بـ 0% معدل نسبة سنوي ضمن خدمة الدفع الذكي الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من البنك للحد من آثار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس إدارة تمويل الأفراد سعد علي العبدلي؛ أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دعم البنك الأهلي لعملائه في ظل الظروف الراهنة لتسهيل خياراتهم المالية ومساعدتهم على تجاوز تحديات المرحلة الحالية والناتجة عن جائحة كورونا.

ولفت العبدلي؛ إلى أنه من أبرز مزايا برنامج الدفع الذكي الجديد، تطبيق نسبة هامش ربح 0% لجميع المشتريات المؤهلة لمدة تقسيط 3 و6 أشهر، كما أن الاستحقاق الشهري فقط 5% من العملية المحولة إلى تقسيط في المدة المتفق عليها، إضافة إلى عدم احتساب أي رسوم أو تكاليف إضافية على العميل للاشتراك في هذه الخدمة.

ويشترط البرنامج الجديد أن يكون الحد الأدنى للعملية 1000 ريال والحد الأعلى لعدد العمليات المقسطة 4 عمليات قائمة في وقت واحد، وأن أقصى مبلغ للعمليات المرشحة للتقسيط هو 100000 ريال سواء على عملية واحدة أو مقسمة على أكثر من عملية (بحد أقصى 4 عمليات في وقت واحد).

يُذكر أنه بالإمكان تنفيذ جميع عمليات التقسيط عن طريق موقع الأهلي أون لاين أو تطبيق الأهلي موبايل دون الحاجة إلى الاتصال لتنفيذ الخدمة.

البنك الأهلي التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنك الأهلي يُطلق خدمة تقسيط المشتريات بـ 0 % معدل نسبة سنوي عبر البطاقة الائتمانية
سبق

أعلن البنك الأهلي التجاري إطلاق خدمة تقسيط المشتريات عبر بطاقة الأهلي الائتمانية بـ 0% معدل نسبة سنوي ضمن خدمة الدفع الذكي الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من البنك للحد من آثار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس إدارة تمويل الأفراد سعد علي العبدلي؛ أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دعم البنك الأهلي لعملائه في ظل الظروف الراهنة لتسهيل خياراتهم المالية ومساعدتهم على تجاوز تحديات المرحلة الحالية والناتجة عن جائحة كورونا.

ولفت العبدلي؛ إلى أنه من أبرز مزايا برنامج الدفع الذكي الجديد، تطبيق نسبة هامش ربح 0% لجميع المشتريات المؤهلة لمدة تقسيط 3 و6 أشهر، كما أن الاستحقاق الشهري فقط 5% من العملية المحولة إلى تقسيط في المدة المتفق عليها، إضافة إلى عدم احتساب أي رسوم أو تكاليف إضافية على العميل للاشتراك في هذه الخدمة.

ويشترط البرنامج الجديد أن يكون الحد الأدنى للعملية 1000 ريال والحد الأعلى لعدد العمليات المقسطة 4 عمليات قائمة في وقت واحد، وأن أقصى مبلغ للعمليات المرشحة للتقسيط هو 100000 ريال سواء على عملية واحدة أو مقسمة على أكثر من عملية (بحد أقصى 4 عمليات في وقت واحد).

يُذكر أنه بالإمكان تنفيذ جميع عمليات التقسيط عن طريق موقع الأهلي أون لاين أو تطبيق الأهلي موبايل دون الحاجة إلى الاتصال لتنفيذ الخدمة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:55 PM

البنك الأهلي يُطلق خدمة تقسيط المشتريات بـ 0 % معدل نسبة سنوي عبر البطاقة الائتمانية

في إطار جهود الحد من تداعيات كورونا وضمن خدمة الدفع الذكي الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البنك الأهلي التجاري إطلاق خدمة تقسيط المشتريات عبر بطاقة الأهلي الائتمانية بـ 0% معدل نسبة سنوي ضمن خدمة الدفع الذكي الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من البنك للحد من آثار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس إدارة تمويل الأفراد سعد علي العبدلي؛ أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دعم البنك الأهلي لعملائه في ظل الظروف الراهنة لتسهيل خياراتهم المالية ومساعدتهم على تجاوز تحديات المرحلة الحالية والناتجة عن جائحة كورونا.

ولفت العبدلي؛ إلى أنه من أبرز مزايا برنامج الدفع الذكي الجديد، تطبيق نسبة هامش ربح 0% لجميع المشتريات المؤهلة لمدة تقسيط 3 و6 أشهر، كما أن الاستحقاق الشهري فقط 5% من العملية المحولة إلى تقسيط في المدة المتفق عليها، إضافة إلى عدم احتساب أي رسوم أو تكاليف إضافية على العميل للاشتراك في هذه الخدمة.

ويشترط البرنامج الجديد أن يكون الحد الأدنى للعملية 1000 ريال والحد الأعلى لعدد العمليات المقسطة 4 عمليات قائمة في وقت واحد، وأن أقصى مبلغ للعمليات المرشحة للتقسيط هو 100000 ريال سواء على عملية واحدة أو مقسمة على أكثر من عملية (بحد أقصى 4 عمليات في وقت واحد).

يُذكر أنه بالإمكان تنفيذ جميع عمليات التقسيط عن طريق موقع الأهلي أون لاين أو تطبيق الأهلي موبايل دون الحاجة إلى الاتصال لتنفيذ الخدمة.

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