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296 ألف مستفيد من "تطمن" و"تأكد" في جازان

منذ بدء تقديم الخدمات في العيادات وحتى الآن

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ296.791 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبيّنت صحة جازان، أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن"، بلغ 74510 مستفيدين؛ فيما بلغت عدد المسحات التي أجريت في مراكز "تأكد" 222281 مسحةً من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق وذلك دون حجز موعد.

وخُصصت مراكز "تأكد" للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

عيادات تطمن جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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296 ألف مستفيد من "تطمن" و"تأكد" في جازان
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ296.791 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبيّنت صحة جازان، أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن"، بلغ 74510 مستفيدين؛ فيما بلغت عدد المسحات التي أجريت في مراكز "تأكد" 222281 مسحةً من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق وذلك دون حجز موعد.

وخُصصت مراكز "تأكد" للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
11:35 AM

296 ألف مستفيد من "تطمن" و"تأكد" في جازان

منذ بدء تقديم الخدمات في العيادات وحتى الآن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ296.791 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبيّنت صحة جازان، أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن"، بلغ 74510 مستفيدين؛ فيما بلغت عدد المسحات التي أجريت في مراكز "تأكد" 222281 مسحةً من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق وذلك دون حجز موعد.

وخُصصت مراكز "تأكد" للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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