النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عقارات الدولة تستطلع آراء العموم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه"

دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه"، الذي يهدف لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقًا لاحتياجاتها، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار.

وأوضحت الهيئة أنها في سبيل تأكيد مبدأ المشاركة وتعزيز قيمة الشفافية، أتاحت الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني http://hmm.gov.sa/spganedam1، كما أبدت اهتمامًا إضافيًّا بتلقي الملاحظات والمقترحات واستطلاع آراء المهتمين في القطاعين العام والخاص حتى يوم الثلاثاء 24/ 3/ 1442هـ، الموافق 10/ 11/ 2020م؛ وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة (RD@SPGA.GOV.SA) وفقًا لنموذج المرئيات المرفق لمشروع النظام.

وبيّنت الهيئة أن النظام الجديد يرمي لتنظيم وترشيد عمليات الاستئجار للجهات الحكومية للعقار، ويعزز السعي إلى تعظيم استغلال تلك العقارات وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية، وتبذل الهيئة جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة.

الهيئة العامة لعقارات الدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عقارات الدولة تستطلع آراء العموم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه"
سبق

دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه"، الذي يهدف لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقًا لاحتياجاتها، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار.

وأوضحت الهيئة أنها في سبيل تأكيد مبدأ المشاركة وتعزيز قيمة الشفافية، أتاحت الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني http://hmm.gov.sa/spganedam1، كما أبدت اهتمامًا إضافيًّا بتلقي الملاحظات والمقترحات واستطلاع آراء المهتمين في القطاعين العام والخاص حتى يوم الثلاثاء 24/ 3/ 1442هـ، الموافق 10/ 11/ 2020م؛ وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة (RD@SPGA.GOV.SA) وفقًا لنموذج المرئيات المرفق لمشروع النظام.

وبيّنت الهيئة أن النظام الجديد يرمي لتنظيم وترشيد عمليات الاستئجار للجهات الحكومية للعقار، ويعزز السعي إلى تعظيم استغلال تلك العقارات وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية، وتبذل الهيئة جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
11:04 AM

عقارات الدولة تستطلع آراء العموم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,704

دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه"، الذي يهدف لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقًا لاحتياجاتها، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار.

وأوضحت الهيئة أنها في سبيل تأكيد مبدأ المشاركة وتعزيز قيمة الشفافية، أتاحت الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني http://hmm.gov.sa/spganedam1، كما أبدت اهتمامًا إضافيًّا بتلقي الملاحظات والمقترحات واستطلاع آراء المهتمين في القطاعين العام والخاص حتى يوم الثلاثاء 24/ 3/ 1442هـ، الموافق 10/ 11/ 2020م؛ وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة (RD@SPGA.GOV.SA) وفقًا لنموذج المرئيات المرفق لمشروع النظام.

وبيّنت الهيئة أن النظام الجديد يرمي لتنظيم وترشيد عمليات الاستئجار للجهات الحكومية للعقار، ويعزز السعي إلى تعظيم استغلال تلك العقارات وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية، وتبذل الهيئة جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,893
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,463
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,880
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,376

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة