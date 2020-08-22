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"الصحة": 1374 حالة تعافٍ جديدة من كورونا.. و1184 إصابة

"كورونا" يواصل ضرباته حول العالم مسجلًا 800 ألف وفاة

حصيلة الإصابات الناجمة عن الفيروس وصلت إلى 23 مليونًا

تسبّب فيروس كورونا المستجدّ حتى صباح السبت بوفاة أكثر من 800 ألف شخص، وإصابة 23 مليونًا حول العالم، وفق إحصائية جديدة لموقع (worldometers) العالمي.

ووفق وكالة فرانس برس: لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند الدول الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس؛ حيث بلغت حصيلة المتوفين في الولايات المتحدة 179,200 حالة، فيما وصل إجمالي المصابين 5,796,727 إصابة.

وتشهد دول غرب أوروبا مستويات من الإصابات هي الأعلى منذ شهور، خصوصًا ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا؛ ما يثير المخاوف من موجة ثانية تجتاح العالم.

وارتفع عدد الوفيات في ألمانيا إلى 9267، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا، فيما ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 232082 حالة مؤكدة بعد تسجيل 2034 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وكانت ذروة أعداد الإصابة في ألمانيا قد حصلت في مطلع أبريل الماضي، عندما تم تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة إصابة يوميًّا.

وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يؤدي الوباء إلى تفاقم عدم المساواة والفقر.

ووفقًا للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن يدفع الوباء 45 مليون شخص إلى الفقر ليصل مجموع الفقراء إلى 231 مليونًا أو 37,3 في المئة من سكان المنطقة.

ولليوم السادس على التوالي لم تسجل في الصين أي إصابة محلية بفيروس كورونا الجديد، غير أنها أعلنت عن تسجيل عدد من الإصابات الوافدة من الخارج.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت: إنها سجلت 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وفي أستراليا قالت السلطات في ولاية فيكتوريا: إنها سجلت 13 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مضيفة أن حالات الإصابة الجديدة لا تزال دون 200 حالة لليوم الثاني على التوالي.


وأعربت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الجمعة، عن أملها أن يتمكن العالم من احتواء كوفيد-19 خلال أقل من عامين.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يواصل ضرباته حول العالم مسجلًا 800 ألف وفاة
سبق

تسبّب فيروس كورونا المستجدّ حتى صباح السبت بوفاة أكثر من 800 ألف شخص، وإصابة 23 مليونًا حول العالم، وفق إحصائية جديدة لموقع (worldometers) العالمي.

ووفق وكالة فرانس برس: لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند الدول الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس؛ حيث بلغت حصيلة المتوفين في الولايات المتحدة 179,200 حالة، فيما وصل إجمالي المصابين 5,796,727 إصابة.

وتشهد دول غرب أوروبا مستويات من الإصابات هي الأعلى منذ شهور، خصوصًا ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا؛ ما يثير المخاوف من موجة ثانية تجتاح العالم.

وارتفع عدد الوفيات في ألمانيا إلى 9267، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا، فيما ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 232082 حالة مؤكدة بعد تسجيل 2034 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وكانت ذروة أعداد الإصابة في ألمانيا قد حصلت في مطلع أبريل الماضي، عندما تم تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة إصابة يوميًّا.

وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يؤدي الوباء إلى تفاقم عدم المساواة والفقر.

ووفقًا للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن يدفع الوباء 45 مليون شخص إلى الفقر ليصل مجموع الفقراء إلى 231 مليونًا أو 37,3 في المئة من سكان المنطقة.

ولليوم السادس على التوالي لم تسجل في الصين أي إصابة محلية بفيروس كورونا الجديد، غير أنها أعلنت عن تسجيل عدد من الإصابات الوافدة من الخارج.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت: إنها سجلت 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وفي أستراليا قالت السلطات في ولاية فيكتوريا: إنها سجلت 13 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مضيفة أن حالات الإصابة الجديدة لا تزال دون 200 حالة لليوم الثاني على التوالي.


وأعربت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الجمعة، عن أملها أن يتمكن العالم من احتواء كوفيد-19 خلال أقل من عامين.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
02:28 PM

"كورونا" يواصل ضرباته حول العالم مسجلًا 800 ألف وفاة

حصيلة الإصابات الناجمة عن الفيروس وصلت إلى 23 مليونًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسبّب فيروس كورونا المستجدّ حتى صباح السبت بوفاة أكثر من 800 ألف شخص، وإصابة 23 مليونًا حول العالم، وفق إحصائية جديدة لموقع (worldometers) العالمي.

ووفق وكالة فرانس برس: لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند الدول الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس؛ حيث بلغت حصيلة المتوفين في الولايات المتحدة 179,200 حالة، فيما وصل إجمالي المصابين 5,796,727 إصابة.

وتشهد دول غرب أوروبا مستويات من الإصابات هي الأعلى منذ شهور، خصوصًا ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا؛ ما يثير المخاوف من موجة ثانية تجتاح العالم.

وارتفع عدد الوفيات في ألمانيا إلى 9267، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا، فيما ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 232082 حالة مؤكدة بعد تسجيل 2034 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وكانت ذروة أعداد الإصابة في ألمانيا قد حصلت في مطلع أبريل الماضي، عندما تم تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة إصابة يوميًّا.

وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يؤدي الوباء إلى تفاقم عدم المساواة والفقر.

ووفقًا للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن يدفع الوباء 45 مليون شخص إلى الفقر ليصل مجموع الفقراء إلى 231 مليونًا أو 37,3 في المئة من سكان المنطقة.

ولليوم السادس على التوالي لم تسجل في الصين أي إصابة محلية بفيروس كورونا الجديد، غير أنها أعلنت عن تسجيل عدد من الإصابات الوافدة من الخارج.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت: إنها سجلت 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وفي أستراليا قالت السلطات في ولاية فيكتوريا: إنها سجلت 13 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مضيفة أن حالات الإصابة الجديدة لا تزال دون 200 حالة لليوم الثاني على التوالي.


وأعربت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الجمعة، عن أملها أن يتمكن العالم من احتواء كوفيد-19 خلال أقل من عامين.

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