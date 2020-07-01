النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لتعزيز الوقاية من كورونا.. فرع "الموارد البشرية" بالرياض ينفذ مبادرتين مجتمعيتين

للحد من انتشاره بما يضمن سلامة منسوبيه أثناء مباشرتهم أعمالهم الإدارية والميدانية

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الحالي، مبادرتين مجتمعيتين بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بما يضمن سلامة منسوبيه في أثناء مباشرتهم أعمالهم الإدارية والميدانية.

أولى المبادرات نفّذتها إدارة المسؤولية الاجتماعية وتتضمن التعقيم الوقائي للمساجد والمصليات في مبنى الفرع والفروع الإيوائية التابعة له بالتعاون مع شركة لانا الطبية وشركة موبي للمنظفات وجمعية ريف الخيرية، فيما نظمت إدارة الأسر الكافلة المبادرة الثانية "رعاية" بالتعاون مع مستشفى الحمادي، وتم خلالها توفير المستلزمات الوقائية مثل أجهزة قياس الحرارة والكمامات والمعقمات، إضافة إلى توزيع المطبوعات التوعوية على موظفي وموظفات الفرع كافة.

تأتي هذه المبادرات استكمالاً للجهود الاحترازية التي اعتمدها فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض أخيراً بهدف رفع مستوى الوعي بين فئاته المستفيدة وتوفير البيئة الآمنة والصحية للكادر العامل معهم في مقار العمل كافة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منطقة الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لتعزيز الوقاية من كورونا.. فرع "الموارد البشرية" بالرياض ينفذ مبادرتين مجتمعيتين
سبق

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الحالي، مبادرتين مجتمعيتين بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بما يضمن سلامة منسوبيه في أثناء مباشرتهم أعمالهم الإدارية والميدانية.

أولى المبادرات نفّذتها إدارة المسؤولية الاجتماعية وتتضمن التعقيم الوقائي للمساجد والمصليات في مبنى الفرع والفروع الإيوائية التابعة له بالتعاون مع شركة لانا الطبية وشركة موبي للمنظفات وجمعية ريف الخيرية، فيما نظمت إدارة الأسر الكافلة المبادرة الثانية "رعاية" بالتعاون مع مستشفى الحمادي، وتم خلالها توفير المستلزمات الوقائية مثل أجهزة قياس الحرارة والكمامات والمعقمات، إضافة إلى توزيع المطبوعات التوعوية على موظفي وموظفات الفرع كافة.

تأتي هذه المبادرات استكمالاً للجهود الاحترازية التي اعتمدها فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض أخيراً بهدف رفع مستوى الوعي بين فئاته المستفيدة وتوفير البيئة الآمنة والصحية للكادر العامل معهم في مقار العمل كافة.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
12:00 PM

لتعزيز الوقاية من كورونا.. فرع "الموارد البشرية" بالرياض ينفذ مبادرتين مجتمعيتين

للحد من انتشاره بما يضمن سلامة منسوبيه أثناء مباشرتهم أعمالهم الإدارية والميدانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
880

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الحالي، مبادرتين مجتمعيتين بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بما يضمن سلامة منسوبيه في أثناء مباشرتهم أعمالهم الإدارية والميدانية.

أولى المبادرات نفّذتها إدارة المسؤولية الاجتماعية وتتضمن التعقيم الوقائي للمساجد والمصليات في مبنى الفرع والفروع الإيوائية التابعة له بالتعاون مع شركة لانا الطبية وشركة موبي للمنظفات وجمعية ريف الخيرية، فيما نظمت إدارة الأسر الكافلة المبادرة الثانية "رعاية" بالتعاون مع مستشفى الحمادي، وتم خلالها توفير المستلزمات الوقائية مثل أجهزة قياس الحرارة والكمامات والمعقمات، إضافة إلى توزيع المطبوعات التوعوية على موظفي وموظفات الفرع كافة.

تأتي هذه المبادرات استكمالاً للجهود الاحترازية التي اعتمدها فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض أخيراً بهدف رفع مستوى الوعي بين فئاته المستفيدة وتوفير البيئة الآمنة والصحية للكادر العامل معهم في مقار العمل كافة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,597
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,405
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,702

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة