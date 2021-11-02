صدمة بالكويت.. مراهقةٌ تُلقي بنفسها من الطابق 14

في أحدث مآسي التنمر

في أحدث مآسي التنمر، اهتزت الكويت خلال الساعات الماضية على وقع حادثة صادمة؛ حيث أقدَمَت مراهقة تبلغ من العمر 15 عامًا على الانتحار في منطقة الفنطاس جنوب البلاد.

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "الرأي" عن مصادر أمنية، أن الفتاة ألقت بنفسها من سطح بناية مؤلفة من 14 دورًا؛ مما أدى إلى وفاتها.

أما السبب فيرجع إلى تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة.

وأضافت المصادر أن غرفة عمليات وزارة الداخلية، كانت قد تَلَقّت بلاغًا عن الواقعة؛ فتوجه رجال الأمن والطوارئ الطبية إلى الموقع، وبالمعاينة تَبَيّن وجود جثة لفتاة فارقت الحياة.

حالة نفسية سيئة

كما توصلت تحريات المباحث إلى أن الفتاة من الجنسية الكويتية، ووالدتها مقيمة آسيوية، وقد قصدت إحدى العمارات في المنطقة، مؤلفة من 14 دورًا، والتي لا تخص ذويها، بعدما ضاقت ذرعًا من تنمر زميلاتها في المدرسة، ودخلت في حالة نفسية سيئة دفعتها إلى اتخاذ قرار إنهاء حياتها.

يأتي هذا فيما لا يزال التحقيق جاريًا في ملابسات القضية.